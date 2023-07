Taxe sur l'alcool: "C'est profondément injuste", déplore Fabien Roussel

Le député PCF Fabien Roussel est en guerre contre une nouvelle taxe sur l'alcool que Bercy envisage de mettre en place. Invité des Grandes Gueules de RMC, l'élu estime que cette nouvelle taxe ne va faire du mal qu'aux classes populaires et moyennes et qu'elle n'est qu'un moyen pour le gouvernement de trouver de l'argent.

Une taxe sur l’alcool est sur la table de Bercy pour influencer les comportements des consommateurs afin de les détourner des pratiques jugées nocives : 0,3 centime pour une bouteille de vin et jusqu'à un à deux centimes pour les alcools forts.

Une nouvelle taxe qui ne passe pas pour le député PCF du Nord Fabien Roussel: "Le gouvernement cherche une dizaine de milliards d'euros pour 2024 et pour ça, il est prêt à taper dans les poches des classes moyennes et des classes populaires", tacle-t-il ce mercredi sur le plateau des Grandes Gueules de RMC et RMC Story.

"C'est profondément injuste, encore une fois, ce sont les mêmes qui vont payer. Le gouvernement vient nous taxer et vient chercher l'argent dans les poches de ceux qui travaillent", assure l'élu.

Dès ce lundi, le candidat malheureux à la présidentielle 2017 avait estimé que le projet de taxe sur l'alcool était une nouvelle attaque contre les classes populaires: "Ce n’est pas les taxes sur la bière, le vin et le Ricard, même s'il faut le boire avec modération, qu’il faut augmenter. Mais celles sur les yachts, les jets et le caviar! Rétablissez l’ISF au lieu de taper sur le pouvoir d’achat", avait-il appelé sur Twitter.

"Si au gouvernement, ils veulent des sous, qu'ils aillent chercher là où il y en a"

Attaqué pour cette sortie, accusé de stigmatiser les classes populaires qui boivent, Fabien Roussel se défend ce mercredi: "Quand je parle de bière, de vins, de Ricard, je sais de quel alcool je parle et je sais que ce sont les boissons que l'on trouve le plus souvent à table, dans les apéros, dans les milieux populaires et les familles des classes moyennes", maintient le secrétaire général du PCF.

"Aujourd'hui, les producteurs de bière et de vins n'ont pas fortement augmenté leur prix malgré l'inflation sur les prix de l'énergie et du verre. Sauf qu'avec cette nouvelle taxe, la TVA s'ajoute à cette taxe, il va y avoir une forte augmentation des prix. Je pense aux chefs d'entreprise, aux micro-brasseries! Comment vont-elles faire? Ce n'est plus supportable", déplore le député.

Et si de son côté le ministre de la Santé François Braun élude tout combat contre une filière, défendant un combat contre la consommation excessive d'alcool avec cette taxe, Fabien Roussel assure comprendre la problématique de santé publique: "Il faut toujours accompagner la défense de nos boissons avec de la prévention. Les producteurs eux-mêmes y font attention. Qu'on mette des sous sur la prévention mais aller augmenter les prix, ce n'est pas une question de santé publique"

"Si au gouvernement, ils veulent des sous, qu'ils aillent chercher là où il y en a. Qu'ils aillent augmenter les impôts et les taxes de ceux qui n'ont jamais gagné autant d'argent!", appelle Fabien Roussel.

Les droits d'accises, la taxe sur l'alcool qui existe déjà, est basée sur l'inflation d'il y a deux ans. A cette taxe, le gouvernement veut ajouter une taxe "comportementale", une taxe pour influencer les comportements afin de détourner les consommateurs des pratiques jugées nocives, comme c'est le cas pour les cigarettes.