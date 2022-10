Perpignan: médaillé par Louis Aliot, Serge Klarsfeld, figure de la mémoire de la Shoah, se justifie

Serge Klarsfeld, cofondateur de l'association des "Fils et filles de déportés juifs de France", s'est justifié après avoir reçu la médaille de la ville de Perpignan par le maire RN, Louis Aliot, parlant d'une "évolution" dans le parcours de cet homme. Cette remise avait suscité la polémique et une lettre ouverte dans le journal Libération.

Y a-t-il une évolution dans le parcours de Louis Aliot, maire Rassemblement National de Perpignan et candidat à la présidence du parti? C'est ainsi que s'est justifié Serge Klarsfeld, historien et avocat de 87 ans, figure de la mémoire de la Shoah, après avoir reçu la médaille de la Ville de Perpignan, des mains de l'édile.

Cette remise, le 13 octobre, a suscité la polémique et une lettre ouverte a été publiée dans le quotidien Libération, par les historiens Denis Peschanski et Renée Poznanski, qualifiant cela de "triste et grave".

À la suite de cela, le cofondateur de l'association "Fils et filles de déportés juifs de France" avait dit comprendre la polémique et tenir "compte aussi de l'intérêt général".

D'ennemi à adversaire politique

"Lorsque je vois dans une droite extrême une évolution, quand je vois des gens qui se rallient à nos valeurs, qui condamnent, comme Louis Aliot l'a fait, la rafle du Vel d'Hiv (...), qui respectent la mémoire de la Shoah (...), quand je vois qu'il s'oppose au grand remplacement et à la ligne identitaire des purs et durs du RN, eh bien, je ne peux que le constater", a-t-il affirmé.

Louis Aliot est "conservateur, il est réactionnaire certainement", a ajouté Serge Klarsfeld, assurant qu'il continuerait à "s'opposer à un mouvement qui sera conservateur et réactionnaire" et que cet homme politique était avant, un "ennemi politique, aujourd'hui, il devient un adversaire (...), donc il y a une évolution".

Il n'est "pas allé à Perpignan pour voir Louis Aliot", mais pour décorer de la Légion d'honneur le représentant de son association à Perpignan, a-t-il ajouté.

"Le maire était là pour cette cérémonie et il nous (lui et son épouse Beate Klarsfeld) a proposé la médaille d'honneur de Perpignan", a conclu Serge Klarsfeld.