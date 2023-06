Pourquoi Emmanuel Macron tente (encore) de séduire Elon Musk

Dans "Les indiscrets" du service politique de RMC ce vendredi, les coulisses du nouveau rendez-vous entre Emmanuel Macron et Elon Musk, le patron de Tesla notamment, pour tenter de le convaincre d’investir en France.

Emmanuel Macron reçoit une nouvelle fois Elon Musk, ce vendredi, et c'est toute une stratégie qui a été mise en œuvre pour le séduire. Car la France courtise le patron de Tesla. Il cherche à implanter une grande usine en Europe pour fabriquer des batteries pour ses voitures Tesla. Et Emmanuel Macron a bien l'intention que ce soit chez nous, avec des centaines d'emplois à la clé.

Pour la deuxième fois en l'espace d'un mois, Elon Musk sera donc dans le bureau du président, ce vendredi après-midi, avec les honneurs et sous les ors de la République, comme un chef d'Etat. Micro éteint, un ministre français le reconnait, "les patrons, il faut les travailler pendant des années": "Ils sont encore plus vaniteux que les politiques, c’est dire!". "L’investisseur a besoin de voir qu’on a envie de lui" justifie un conseiller ministériel.

A tel point que le mois dernier, à peine leurs rendez-vous terminés, Emmanuel Macron publiait une photo avec Elon Musk sur Instagram. Idem pour le ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, et même réflexe pour Bruno Le Maire avec un selfie épaule contre épaule sur LinkedIn.

Mais cette séduction va-t-elle payer? L'usine va-t-elle être implantée en France?Certes, "cela prendra du temps", mais "s'ils se voient, ce n'est sans doute pas pour rien" imagine déjà un conseiller. Le patron de Tesla disait d'ailleurs le mois dernier être "très impressionné" par le président Emmanuel Macron. Et il confiait chercher à investir significativement bientôt en France. L’espoir est immense dans le gouvernement. Mais Elon Musk est un personnage atypique... Donc, "tant que rien n'est signé, rien n'est signé" prévient, prudent, un cadre de l'exécutif.

La menace européenne contre Twitter

Prudence donc, parce qu’Elon Musk n'est pas seulement le patron de Tesla. Il s'occupe aussi de Twitter, qu'il a racheté il y a un an, entre autres. Et pour le coup, on peut dire en grossissant à peine le trait que si la France veut l'accueillir à bras ouvert pour Tesla, elle est dans le même temps prête à dire "bye bye" à Twitter...

En tout cas, le réseau social est menacé de sanctions en Europe. Pourquoi ? Parce que le Twitter version Elon Musk ne lutte pas suffisamment contre la désinformation. Or l'UE réclame une régulation renforcée d'ici la fin de l'été. "Force doit rester à la loi" prévenait il y a quinze jours le ministre du Numérique Jean Noel Barrot, qui attend des efforts de Twitter. Sinon, plane le risque d'une amende de 300 millions d’euros. Et même l'interdiction totale en cas de récidive. Une forte menace qui s'adresse donc au même Elon Musk, convoité pour son usine de batteries.