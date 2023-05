Yannick Jadot prépare son arrivée au Sénat et envisage une candidature à la mairie de Paris

Sauf surprise, Yannick Jadot devrait figurer parmi les têtes de liste écologistes pour les élections sénatoriales de septembre prochain. De quoi lui assurer, sauf surprise, une place à la chambre haute. Mais ce poste pourrait n'être qu'un simple tremplin pour une tout autre ambition: les élections municipales à Paris en 2026.

La candidature de Yannick Jadot pour devenir sénateur de Paris doit être entérinée la semaine prochaine par un vote interne du parti Europe Ecologie-Les Verts. Avec le système des grands électeurs, le parti écologiste peut obtenir deux sièges au Sénat. De l’avis général, il n'y a aucun suspens: Yannick Jadot sera parmi les deux premiers de la liste écolo. Il est donc quasiment assuré d’entrer au palais du Luxembourg en septembre.

L’ancien candidat à la présidentielle le revendique, après 14 ans au Parlement européen, il veut maintenant participer au vote des lois dans le pays. Une manière aussi de peser un peu plus dans le débat national, et s’assurer une présence médiatique plus importante.

Cette perspective est plutôt bien reçue dans le petit groupe écologiste du Sénat. Un cadre se réjouit d’avance. “Il va apporter son expérience et ça va mettre un peu plus de lumière sur notre groupe avec une personnalité très identifiée”, indique-t-il.

La mairie de Paris dans le viseur?

Sauf que Yannick Jadot pourrait vite avoir une autre élection en tête, celle de la mairie de Paris. Plusieurs membres du parti en sont persuadés, Yannick Jadot vise surtout une candidature à la mairie de Paris, en 2026, pour tenter de succéder à Anne Hidalgo. L’entourage de Yannick Jadot n'exclut pas cette piste, mais promet que l’ancien candidat à la présidentielle ne fait aucun lien avec le Sénat.

Si Yannick Jadot candidate aujourd'hui à Paris, c’est simplement parce qu’il y vit depuis trente ans:

“Dire que c’est un premier pas vers la mairie, c’est des bêtises”, explique un proche, qui ajoute que “de toute façon, Yannick n’a pas besoin de passer par la case Sénat s’il voulait candidater à Paris”.

Un élu écolo de la région parisienne rétorque. “S’il envisage la mairie de Paris, il lui faut forcément un premier ancrage local”. Pour cela, la solution la plus rapide reste l'élection sénatoriale de septembre prochain. De quoi s’implanter pendant trois ans avant une éventuelle candidature.

Une députée reste tout de même dubitative sur l’hypothèse Yannick Jadot, maire de Paris. Difficile pour elle de l’imaginer se lancer dans un mandat local. “Quand on a passé autant de temps au niveau européen, je ne suis pas sûre que la gestion d’une ville le passionne”, indique-t-elle.