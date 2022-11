Ingénieure, pilote, alpiniste... Le CV impressionnant de la nouvelle astronaute Sophie Adenot

L’agence spatiale européenne a publié la liste de ses nouveaux astronautes mercredi. Ils sont cinq et parmi eux, une Française, Sophie Adenot. Une femme au parcours impressionnant.

Sophie Adenot est la nouvelle astronaute française. Au départ, ils étaient exactement 22.523 candidats qui rêvaient de devenir astronaute. Et à l’arrivée, ils ne sont plus que cinq Européens, dont une Française. C’est la nouvelle promotion de l’agence spatiale européenne dévoilée mercredi. Et c’est un rêve de petite fille qui devient réalité. C’est avec ces mots que Sophie Adenot a commenté la nouvelle.

Pour être choisie parmi tant de candidats, il fallait un CV en béton. Et c’est le cas. Sophie Adenot a fait une école d'ingénieur à Toulouse, puis obtenu un diplôme au très prestigieux MIT américain. Puis elle est entrée chez Airbus. Elle travaillait dans un bureau à la conception de cockpits d'hélicoptères. Mais elle a décidé d'inverser l’équation. C'est-à-dire de faire des cockpits, son bureau. Elle est donc rentrée dans l'armée de l’air. Elle est devenue pilote de sauvetage de combat, spécialiste en opération de sauvetage en milieux hostiles. Elle a été deux fois en Afghanistan et a le grade de lieutenant-colonel.

Et puis, elle est ensuite devenue la première femme pilote d’essai sur hélicoptère. Elle cumule 3.000 heures de vols sur 22 engins différents.

Hommage à ses inspirations

Mais cela ne suffit pas. Pour devenir astronaute, il faut aussi être polyglotte. Elle parle français, anglais, allemand, russe et espagnol. Elle est également parachutiste, diplômée de plongée sous-marine, alpiniste et professeure de Yoga. A 40 ans, elle est aussi mère de famille, d’un petit garçon.

Mercredi, elle a rendu hommage à ses modèles. Marie Curie, prix Nobel franco-polonaise, Valérie Andre, médecin, première femme pilote d’hélicoptère, Caroline Aigle, première femme pilote de chasse, et bien sûr Claudie Haigneré, première et seule astronaute française jusqu’a présent. Sophie Adenot avait 14 ans lorsque Claudie Haigneré est allée dans l'espace.

En attendant son tour, la nouvelle astronaute française va rejoindre le camp d'entraînement européen à Cologne au printemps prochain. Elle devrait ensuite faire un séjour dans la station spatiale internationale et ensuite, tout est possible. Sophie Adenot peut raisonnablement espérer marcher un jour sur la Lune.