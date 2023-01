"Des miettes": le parti animaliste tacle le nouveau plan anti-maltraitance de Gérald Darmanin

Hélène Thouy, avocate et co-présidente du parti animaliste, estime sur RMC que le nouveau plan de lutte contre la maltraitance animale "va dans le bon sens" sans aller assez loin, notant une certaine hypocrisie.

"Ce n’est pas suffisant". Le plan de lutte contre la maltraitance animale que présente ce vendredi matin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ne convainc pas totalement les défenseurs de la cause animale. En tout cas, il ne convainc pas Hélène Thouy, avocate et co-présidente du parti animaliste. Si elle reconnaît que "ça va dans le bon sens", elle estime que les moyens mis en place ne sont pas suffisants "au regard de l’ampleur du problème".

Ce vendredi matin, Gérald Darmanin présente un nouveau service d'enquête, dont RMC vous dévoile le contenu, pour lutter contre la maltraitance animale. Le ministre de l’Intérieur l’avait évoqué fin octobre et en présentera les contours à 9h lors d’un déplacement dans un refuge de la SPA (Société protectrice des animaux) en Essonne.

"On a l’impression que les animaux de compagnie seront les seuls à bénéficier de cette mesure de protection. On s’interroge sur les animaux d’élevage : c'est 1 million d’animaux terrestres tués chaque jour en France", appuie Hélène Thouy.

Le nouveau service s’appelle "Division nationale de lutte contre la maltraitance animale" et sera composé de quinze enquêteurs au total: cinq, dont un vétérinaire, forment le noyau central. Les dix autres sont répartis dans toute la France, au sein des détachements de l’actuel office qui supervise ce nouveau service.

"C’est très bien d’avoir une brigade mais ça ne suffit pas de constater les infractions. Il faut ensuite les poursuivre. On demande à ce que soit créés des parquets spécialisés au sein des juridictions. On a encore beaucoup trop de classements sans suite. La justice n’a pas les moyens pour y consacrer suffisamment de temps. C’est un sous sujet pour la justice la question animale, souvent", juge Hélène Thouy.

Hélène Thouy estime qu'il y a ainsi "des signaux totalement contradictoires du gouvernement".

"Ils ont tout fait pour faire des mesures sur la corrida, on fait des gros cadeaux aux chasseurs, rien pour les animaux d’élevage… Et là on donne quelques miettes, c’est un progrès mais loin d’être suffisant", tacle-t-elle.