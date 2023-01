Fort séisme de magnitude 7 dans l'Est de l'Indonésie

Un séisme de magnitude 7 a frappé les îles Moluques, dans l'Est de l'Indonésie. Le centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique prévient sur des vagues d'un tsunami "possibles" jusqu'à 300 kilomètres autour de l'épicentre.

Un fort séisme de magnitude 7 a frappé mercredi les îles Moluques, dans l'Est de l'Indonésie, a rapporté l'institut sismologique américain USGS.

L'épicentre du tremblement de terre était situé à 150 kilomètres au nord-ouest de l'île orientale de Halmahera dans l'archipel des Moluques, à une profondeur de 48 kilomètres, a précisé l'USGS. Le centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC), basé à Hawaï, a ajouté que des vagues d'un tsunami étaient "possibles" jusqu'à 300 kilomètres autour de l'épicentre.

Le séisme s'est produit à 13H06 locales (06H06 GMT). Mesuré à une magnitude de 7,2 initialement, sa magnitude a par la suite été révisée à 7,0 par l'USGS.

L'épicentre du séisme du 18 janvier © USGS

602 morts en novembre dernier lors d'un séisme de magnitude 5,6

L'agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a mis en garde contre de possible répliques.

L'Indonésie connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision.

Le 21 novembre dernier, 602 personnes avaient péri dans un séisme de magnitude 5,6 qui avait secoué la province densément peuplée de Java occidental, sur l'île principale de Java.

Le séisme le plus meurtrier en Indonésie, survenu au large de Sumatra le 26 décembre 2004, avait fait plus de 230.000 morts jusqu'au Sri Lanka, en Inde et en Thaïlande et avait provoqué des vagues gigantesques, atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur sur le rivage de Banda Aceh, au nord de Sumatra. Il était de magnitude 9,1.