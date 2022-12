Grippe aviaire: bientôt un vaccin pour réduire la vitesse de propagation?

Plus de 2.500 foyers de grippe aviaire ont été détectés en Europe depuis octobre 2021. Et la France est l'un des pays les plus affectés. Une nouvelle vague de contaminations décime les oiseaux avec l'entrée dans l'hiver. Mais l'arrivée prochaine d'un vaccin pourrait permettre de ralentir l'épidémie.

50 millions d'oiseaux, de poulets, canards ou dindes contaminés ont été abattus à cause de la grippe aviaire. Sans compter les élevages sains abattus par prévention depuis le début de cette épidémie, qui dure depuis un an et qui concerne 37 pays européens. Au total, ce sont plus de 2.500 foyers qui ont été détectés.

Le ministre de l’Agriculture, Marc Fresneau, se rend ce jeudi en Vendée au chevet des éleveurs de volailles et de canard. Il va présenter le plan d'action visant à élaborer une stratégie vaccinale. Ce vaccin pourra seulement réduire la vitesse de propagation de la grippe aviaire, mais il ne sonnera pas la fin des abattages massifs d'élevages contaminés ou des confinements imposés des poulets ou des canards. Pas la solution miracle donc, mais les éleveurs l'attendent tout de même comme le messie.

Pas de vaccin cet hiver

Ce vaccin, déjà injecté en Asie, ne l’a pas encore été en Europe. Pour retrouver une production plus convenable et peut-être limiter les abattages d'élevages sains par prévention, l'Union européenne réfléchit à autoriser ce vaccin, vu que l'épidémie a franchi un nouveau palier. Mais l'ANSES, l'Autorité sanitaire française, prévient: ce ne sera pas pour cet hiver.

En effet, il n’y a pas assez de stock et aucun des cinq vaccins existants n'est conçu pour les canards. Un laboratoire français, entre autres, travaille dessus, mais il n’est pas prévu avant mars.

Qui pourra en bénéficier? Dindons, pintades, poulets? Tous en même temps ou pas? Le fabricant a besoin de ces réponses pour être totalement prêt. Les laboratoires, comme les éleveurs, attendent un engagement clair du ministre et un calendrier.