Incendie en Gironde: des maisons et des bateaux ont brûlé à Cazaux

Selon le maire de La Teste-de-Buch, l'incendie qui sévit dans la zone a provoqué des dégâts dans la commune de Cazaux. Deux maisons et sept bateaux ont été brûlés.

Des dégâts à Cazaux. Dans la commune de Gironde où 4.000 personnes ont été évacuées ce jeudi après-midi, deux maisons et sept bateaux ont brûlé ces dernières heures selon le maire de La Teste-de-Buche, où l'incendie s'est déclaré il y a 48 heures, joint par RMC. Patrick Davet, le maire de La Teste-de-Buche, sera l'invité de RMC ce vendredi à 7h10.

A La Teste-de-Buche, sur le bassin d’Arcachon, au moins 2.900 hectares ont été détruits par les flammes. Un autre incendie sévit près de Landiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, avec 2.400 hectares brûlés. La préfecture de Nouvelle-Aquitaine a placé la Gironde en vigilance rouge pour les feux de forêts.

Ce placement en vigilance "très élevée" (niveau 4 sur 5) à compter de jeudi et "jusqu’à nouvel ordre", annoncé par la préfète Fabienne Buccio, a pour effet d'interdire la circulation des personnes et des véhicules en forêt entre 14h et 22h, de suspendre les activités d'exploitation et de travaux sylvicoles entre 14h et 22h et d'interdire les activités ludiques et sportives en forêt.

Aucun blessé

"Aucun blessé n’est à déplorer", a indiqué la préfecture de Nouvelle-Aquitaine et Gironde, confirmant la destruction de deux maisons. "La situation reste défavorable et le jeu n’est toujours pas fixé", a-t-elle ajouté ce jeudi soir dans un point sur la situation à 20h30. L’analyse est similaire pour l’incendie de Landiras, où la situation est même jugée "très défavorable", avec "plusieurs réactivations de feu". Fabienne Buccio appelle les habitants à "la plus grande prudence". Trois départs de feu ont été maitrisés dans le nord du Blayais, au nord du département de la Gironde.