Les chiens de protection font peur aux randonneurs: "La première chose à faire, c'est vous arrêter"

Une septuagénaire va porter plainte après avoir été mordue par un chien de protection dans la Drôme. Un incident qui relance les débats autour de la cohabitation entre promeneurs et animaux.

Dans la Drôme, une septuagénaire va porter plainte après avoir été mordue par le chien de son voisin. Un berger d'Anatolie qui garde le troupeau de brebis de l'éleveur et propriétaire. Elle est hospitalisée, souffre de multiples morsures et contusions, la principale au mollet gauche.



Le sujet relance la cohabitation, parfois difficile, entre les marcheurs et les chiens de troupeau, comme les patous. Surtout en cette période de vacances et d'affluence en montagne.

Dans le Vercors, à Autrans (Isère), difficile de s’approcher des moutons sans se faire remarquer par un patou, qui a de quoi surprendre même les habitués. "C'est vrai qu'ils sont impressionnants", note Véronique, qui marche souvent dans les environs.

"Ils nous foncent dessus un peu, si on s'approche trop du troupeau. Ils protègent, c'est leur boulot", précise-t-elle.

Originaires du Morbihan, Flavien et sa famille sont venus passer deux semaines dans le Vercors. En cas de rencontre avec le chien, ils joueront la carte de la prudence: "Ça peut faire peur, mais comme tout croisement avec un animal qu'on ne connait pas, il faut éviter de courir ou faire des gestes trop brusques mais essayer de garder son calme".

Une présence primordiale pour les bergers

Ces animaux sont pourtant indispensables pour les éleveurs. "Les loups sont à côté du parc, ils viennent se balader autour mais avec les chiens de protection, on n'a pas d'attaque", détaille Guy, qui a bien conscience que la cohabitation est parfois difficile.

"Les gens ne sont quand même pas très contents de voir des patous. Ils ont toujours une crainte, c'est légitime", détaille-t-il.

Selon lui, c'est aux marcheurs d’adopter le bon comportement: "S'ils ne viennent pas sur le patou en gueulant, en énervant le chien, s'ils ne montrent pas le bâton et ne donnent pas de coups de pied ou autre, ça se passe bien".

Garder son calme

Invitée de "Charles Matin" ce mercredi sur RMC, Marie Gontier, du Centre d'études et de réalisation pastorale des Alpes-Maritimes, donne plusieurs conseils pour les promeneurs: "Si un chien de protection aboie et vient vers vous, la première chose à faire, c'est vous arrêter, c'est vraiment le plus important. Il leur faut le temps de venir vous identifier".

"On ne le regarde pas dans les yeux", précise-t-elle.

Avant d'ajouter: "Le plus simple, c'est de regarder par terre, en voyant comment il s'approche. Si vous êtes quelqu'un de stressé, n'hésitez pas à mettre une veste ou un chapeau entre vous et le chien. Ce sera plus simple qu'il renifle votre chapeau plutôt que votre main, si vous avez peur".

Marie Gontier rappelle également que ces chiens de protection sont indispensables à la survie des troupeaux. Plus de 12.000 bêtes ont été tuées par des prédateurs en 2022. "Ça reste un chien, avec ses limites. Ce n'est pas un humain. Son rôle, c'est d'empêcher tout intrus de pénétrer dans la sphère du troupeau", conclut-elle, alors que les attaques et les morsures restent finalement assez rares dans la région. L'an dernier, moins de 100 incidens ont été signalés.