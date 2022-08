Canicule: à quoi s'attendre cette semaine?

Les températures augmenteront dès ce lundi dans le quart sud-est du pays, avant de s'étendre mardi et mercredi plus au nord, avec des pics attendus à 39 et 40°C localement.

Des températures étouffantes en journée comme la nuit. La France va connaître un nouvel épisode de canicule cette semaine, quelques jours seulement après la dernière vague de chaleur.

C'est le sud-est du pays qui sera d'abord touché par ces nouvelles températures extrêmes dès ce lundi. Météo France a d'ailleurs placé les départements de l'Ardèche (07), de la Drôme (26), du Gard (30), des Pyrénées-Orientales (66) et du Vaucluse (84) en vigilance orange canicule.

Ils devraient traverser un "nouvel épisode caniculaire dont l'intensité et la durée seront moindres que celles de l'épisode précédent", a précisé Météo-France dimanche dans un bulletin.

Les températures se situeront entre 35 à 38 degrés sur ces départements, avec des pointes à 39 degrés vers le Gard. Et elles resteront élevées dans la nuit de lundi à mardi, avec au moins 22°C attendus dans la majorité de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et jusqu'à 26°C à Nice et à Avignon.

Dix autres départements du quart sud-est ont été placés en vigilance jaune pour la journée de lundi.

Pic de chaleur mercredi

Concernant la suite de la semaine, "la chaleur s'intensifie à nouveau", a prévenu Météo-France. L'épisode de forte chaleur devrait "s'étendre mardi et mercredi sur de nombreuses régions", à l'ouest et dans la vallée du Rhône, a indiqué le service de météorologie. En effet des pics entre 35 et 37°C sont attendus localement en Auvergne-Rhône-Alpes dès mardi.

A l'échelle nationale, le pic de chaleur est attendu pour mercredi avec des températures au-dessus les 30°C généralisées à l'ensemble du territoire, hormis sur les littoraux breton et normand, où les températures ne dépasseront pas les 25°C.

Jusqu'à 40°C dans le sud-ouest

Dans le reste du pays, les maximales seront souvent supérieures ou égales à 35°C, comme à Paris, Metz, Vichy ou encore Gap où il fera jusqu'à 36°C. Des pointes à 39 ou 40°C sont aussi attendues dans le sud-ouest, comme à Bordeaux et Toulouse.

Ce pic devrait cependant être "bref dans de nombreux départements", selon Steven Testelin, prévisionniste à Météo France, et de l'air moins chaud pourrait arriver jeudi par le nord-ouest.

Cette multiplication d'épisodes de fortes chaleurs est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.