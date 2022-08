"Les organismes vont finir par s'épuiser": le Sud-Est lassé par la nouvelle vague de chaleur

Le Sud-Est de la France est de nouveau touché par une vague de chaleur, la troisième depuis le début de l'été. Chez les habitants et les touristes, la lassitude se fait ressentir tandis que les médecins alertent sur les risques pour la santé.

Venus pique-niquer sur les bords du Rhône près d'Arles, Béatrice et son mari ont garé leur voiture à moitié dans l'herbe. C'est la seule place à l'ombre qu'ils ont trouvé pour échapper à la chaleur, alors que le Sud-Est suffoque à nouveau avec 5 départements en état d'alerte orange canicule: "Il n'y en a pas beaucoup mais le peu qu'il y a on s'y met". Depuis des semaines, la chaleur revient sans cesse dans la région. Alors face à cette nouvelle hausse des températures, Béatrice se sent épuisée: "Il fait très chaud même nous qui sommes du sud, nous avons du mal à supporter. On n'a pas le temps de se remettre que c'est déjà reparti. Il n'y a pas d'eau. C'est une lassitude".

Car le Sud-Est suffoque à nouveau avec 5 départements vigilance orange canicule. Les températures impactent les activités économiques à commencer par celle de Jean, qui loue des vélos et des barques sur le bord du canal: "Se promener le long du canal avec 37 degrés, c'est pénible. Faire du vélo avec cette température, ce n'est pas évident. Cela fait deux mois pratiquement qu'on n'a pas eu une goutte d'eau".

Pour la troisième fois depuis début juin, les températures seront particulièrement élevées avec des pointes jusqu'à 39° C dans les Pyrénées-Orientales, le Gard, la Drôme, le Vaucluse et l'Ardèche.

"On aura une augmentation de la mortalité"

En week-end sur son bateau, Michel n'arrive même pas à se reposer: "Il fait trop chaud. Ce qui le marque le plus, c'est la fréquence à laquelle se succède les vagues de chaleur: "On a eu tout le mois de juin, tout le mois de juillet avec très peu de jours avec une température tempérée. On en cumule une petite dizaine, ça fait donc 50 jours de chaleur quasi-caniculaire. Il va falloir tenir jusqu'à fin août début septembre et si ça continue, ça aura vraiment été un été très chaud".



Des vagues de chaleur répétées qui représentent un réel danger pour Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, qui encourage à la plus grande vigilance: "Si on n'y prend pas garde, de vague de chaleur en vague de chaleur, les organismes vont s'épuiser y compris chez les gens en bonne santé. Cela peut avoir une incidence avec le déclenchement d'un certain nombre de pathologies. Quand un organisme est fatigué et s'il est déjà épuisé par des maladies chroniques, statistiquement et fatalement on aura une augmentation de la mortalité".

Pour Christophe Prudhomme, il faut dès maintenant adapter de nouvelles habitudes et apprendre à vivre aux heures les plus fraîches de la journée, alors que l’intensité et la durée de cet épisode seront moindres que celles de l’épisode précédent.