Des primates tués, des animaux encore sur place: ce que l’on sait de la situation au zoo d’Arcachon

L'incendie qui ravage la façade atlantique en Gironde depuis plusieurs jours, menace toujours le zoo d'Arcachon. Plusieurs animaux sont morts lors d'une opération d'évacuation.

Huit animaux du zoo d'Arcachon situé à la Teste-de-Buch, sont morts lors d'une opération d'évacuation face à l'avancée des incendies, a assuré ce mardi l'Association française des parcs zoologiques.

Des primates et une loutre tués

"Il s'agit de petits primates et d'une loutre. Ils sont morts à cause du stress et de la chaleur extrême malgré toutes les précautions prises par les professionnels", a déploré au micro de RMC Rodolphe Delord, le président de l'Association Françaises des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et directeur du Zoo de Beauval.

Face à l'avancée du feu, la décision a été prise lundi soir d'évacuer les animaux: "Nous ne voulions pas évacuer les animaux mais finalement nous avons fait le choix d’en évacuer une partie", explique le président de l'AFdPZ.

Les animaux escortés par la gendarmerie

Une centaine de soignants et vétérinaires ont été mobilisés pour assurer le sauvetage des animaux. Les 370 animaux ont ensuite été évacués du zoo, escortés par des motards de la gendarmerie et ont été placés dans une zone sécurisée du zoo de Bordeaux-Pessac avant d’être répartis dans d’autres parc zoologique de France: "On a évacué les animaux les plus sensibles, les singes et les grands primates", assure-t-il.

480 animaux toujours sur place

"On ne pouvait malheureusement pas évacuer les plus gros, éléphants, girafes, rhinocéros, hippopotames", explique Rodolphe Delord ajoutant que 480 animaux ont dû rester sur place pendant que l'incendie faisait rage.

Des équipes de soigneurs et vétérinaires sont restés avec ces 480 animaux toute la nuit. Certains ont été enfermés dans les bâtiments derrière des portes étanchéifiées pour qu'ils ne soient pas atteints par la fumée.

Et si Rodolphe Delord à l'impression que la situation s'améliore sur le front de l'incendie alors que le feu est toujours à 200 mètres, il estime qu'il n'est toujours pas possible d'évacuer les plus gros animaux: "L'équilibre bénéfice-risque est trop risqué", ajoute-t-il, se disant confiant face à l'évolution du feu: "Hier, je croyais que le zoo allait s'embraser, aujourd'hui je suis confiant, il y a un tel déploiement de pompiers et de Canadairs".