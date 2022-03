Météo: la neige va-t-elle vraiment tomber cette semaine?

Des prévisions d'une rapide vague de froid prévue pour la fin de semaine en France inquiétent les agriculteurs.

Après un week-end à la douce saveur printannière, une vague de froid va toucher la France cette semaine. Météo France met en garde contre un possible épisode de gel. D'ici à la fin de semaine, "en quelques jours, on va passer à des températures de 3 à 6 degrés en dessous des normales" en raison d'une perturbation accompagnée de descentes d'air froid venu du Nord.

Mercredi en début de matinée quelques pluies toucheront le quart sud-est du pays, puis se limiteront en journée à la Corse où elles prendront un caractère de fortes averses pouvant s'accompagner d'orages ponctuels. Des précipitations toucheront également les Alpes, avec une limite pluie-neige à 1.600 m, et pourront revenir en soirée vers la Côte d'Azur. Le temps deviendra plus sec dans le golfe du Lion et la vallée du Rhône. La neige tombera également à 1600 m sur les Pyrénées. Mais le pire reste à craindre pour la fin de semaine principalement dans la nuit de jeudi à vendredi.

De jeudi à samedi, plusieurs régions pourraient donc connaître des épisodes de froid "dignes d'un mois de février", voire de la neige sur le Nord, le Centre et les massifs, ainsi que des gelées. Selon Météo-France, l'épisode devrait toutefois être moins marqué que celui du début avril 2021 qui avait ravagé plusieurs régions d'arboriculture et certains des vignobles les plus prestigieux du pays, entrainant environ deux milliards d'euros de perte de chiffre d'affaires, selon les syndicats agricoles.

Mercredi, les températures minimales seront le plus souvent comprises entre 6 et 9 degrés. Les maximales atteindront 10 à 14 degrés au nord, sauf en plaine d'Alsace où elles pourront localement dépasser 16 degrés. Plus au sud, on attend 11 à 15 degrés au Sud-Ouest, et 16 à 19 au Sud-Est.