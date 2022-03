Risque de gel en fin de semaine: l'inquiétude des agriculteurs et vignerons après l'épisode de 2021

Selon Météo-France, une vague de froid venue du nord pourrait provoquer des gelées dans différentes régions en France. Après les températures chaudes des derniers jours, les bourgeons sont sortis et un fort épisode de gel comme en 2021 mettrait de nouveau en péril les récoltes.

Le mois d’avril 2021 est encore dans toutes les têtes des agriculteurs. Un épisode de gel tardif avait touché la majeure partie des départements français (81 sur les 96 départements métropolitains), entre les 4 et 8 avril. Un épisode si important que l’Etat avait reconnu le caractère de calamité agricole.

Un an après, l’inquiétude est de mise. En effet, après un week-end très doux, printanier même, les prévisions météo laissent envisager le pire. "Nous sortons d'une période d'une dizaine de jours de clémence marquée, avec un ensoleillement maximal et des températures de 6 à 8 degrés au-dessus de la normale" en raison de la présence d'un anticyclone. En quelques jours, on va passer à des températures de 3 à 6 degrés en dessous des normales en raison d'une perturbation accompagnée de descentes d'air froid venu du Nord”, a indiqué lors d'un point presse Olivier Proust, prévisionniste à Météo-France ce lundi.

De jeudi à samedi, plusieurs régions pourraient donc connaître des épisodes de froid "dignes d'un mois de février", voire de la neige sur le Nord, le Centre et les massifs, ainsi que des gelées. Selon Météo-France, l'épisode devrait toutefois être moins marqué que celui du début avril 2021 qui avait ravagé plusieurs régions d'arboriculture et certains des vignobles les plus prestigieux du pays, entraînant environ deux milliards d'euros de perte de chiffre d’affaires, selon les syndicats agricoles.

Un phénomène à répétition

Une situation qui inquiète forcément les agriculteurs comme ce producteur de prunes du Tarn-et-Garonne qui s’est confié à France 3. "On n'est pas à l'abri, on ne sait pas ce que nous réserve la météo. On se pose toujours la question de savoir si on ne va pas connaître un second 8 avril”, a-t-il indiqué.

Une inquiétude largement partagée par Perico Legasse, chroniqueur gastronomique.

“Je vous annonce tragiquement que nous n’aurons pas de fruits et de légumes en France en 2022 et une partie des vignobles dans la nuit de vendredi. Il a fait tellement beau, tous les bourgeons sont sortis, tous les arbres sont en fleurs. Et là, c’est le premier coup de gel, il y a encore tout le mois d’avril”, indique-t-il.

Et cette situation risque de se reproduire de plus en plus souvent dans les années à venir en raison du changement climatique. En effet, si avec ces températures plus chaudes, les plantes et bourgeons seront en avance sur leur saison, ils n’en resteront pas moins à la merci d’un risque de gelée.