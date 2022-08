Météo: plus de fraîcheur prévue cette semaine

Après un début du mois d'août très chaud, les températures baissent cette semaine. Côté ciel, mardi 16 août 2022, les orages vont balayer tout le pays, d'ouest en est. Le sud devrait aussi être touché mercredi. La fin de la semaine sera, elle, plus calme.

Après une journée du 15 août assez calme, les orages seront de retour ce mardi 16 août sur l'ensemble du pays.

Ils vont arriver par l’ouest du pays, notamment en Bretagne et sur la façade atlantique. Cette salve orageuse va remonter pour gagner toute la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la Normandie. L’après-midi, la dégradation orageuse va s’étendre vers l’est du pays.

Ces orages vont donc balayer tout le pays d’ici à mercredi, journée il faudra surveiller le sud-est, des pluies méditerranéennes assez intenses y sont attendues.

Averses au nord et soleil au sud ce week-end

Les journées de jeudi et vendredi seront faiblement perturbées et ce week-end, il pleuvra au nord et le soleil sera présent au sud du pays.

Côté température, c'est le retour des normales de saison.

Mardi, elles seront comprises entre 15°c le matin et 27°c l’après-midi pour la moitié nord, et entre 18°c et 30°c pour la moitié sud.

Des normales de saison

Mercredi, il fera entre 15°c et 25°c sur tout le pays. Jeudi et vendredi jusqu’à 27°c sont prévus dans le sud et 24°c au nord.

Samedi, il fera très doux au nord, les températures ne dépasseront pas les 22°c. Dans le sud, elles seront plus élevées, 29°c sont attendus à Ajaccio ou encore à Perpignan.