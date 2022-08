Orages, pluies fortes: à quoi s'attendre pour les deux prochains jours?

La situation se dégrade en France ce mardi et mercredi avec une situation instable un peu partout en France et 5 départements en alerte orange.

Le temps se gâte ce mardi avec 5 départements du Sud en vigilance orange pour des orages violents. C'est une nouvelle dégradation orageuse avec une activité devenant forte en fin de journée sur le pourtour du Golfe du Lion. Des averses localement orageuses circulent aussi en Bretagne, et sur la façade atlantique, en remontant des côtes basques vers la Vendée.

Elles gagnent progressivement toute la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la Normandie. Dans l'après-midi, la dégradation orageuse s'étend vers l'est, donnant des orages localement forts des Pyrénées et de l'intérieur de l'Occitanie au Massif Central. Quelques averses orageuses se propagent aussi vers l'Ile de France et les Hauts de France.

Orages en fin de journée autour de la Méditerranée

Le flanc et le pourtour méditerranéen profitent d'un temps ensoleillé la majeure partie de la journée, mais les orages gagnent en fin de journée et la nuit suivante vers les régions du Nord-Est. Un épisode orageux particulièrement fort s'organise en milieu d'après-midi de l'Est de l'Occitanie à l'Auvergne, puis se décale en soirée vers la vallée du Rhône. Les orages pourront être violents et les cumuls d'eau importants sur ces régions. Le vent dans le domaine de l'Autan et de secteur sud du Golfe du Lion à la vallée du Rhône souffle modérément. L'après-midi, il fait 28 à 32 degrés des frontières allemandes au quart sud-est, localement 33 à 34°C en Occitanie et en Provence. Ailleurs, les maximales ne dépassent pas 24 à 28 degrés, localement 21 à 23 en Bretagne.

Un mercredi toujours très orageux sur les régions méditerranéennes

La situation reste instable avec un ciel souvent chargé et des averses sur la plupart des régions. Le risque orageux concerne surtout la moitié est du pays, et des orages forts sont à nouveau à craindre une partie de la journée sur les régions méditerranéennes, en particulier de l'est du Languedoc à la Provence, avec la possibilité de grêle et de forts cumuls de pluie.

L'après-midi, les averses seront fréquentes sur le Nord-Ouest, mais le risque orageux y sera plus faible. Températures minimales de 13 à 17 degrés en général, 18 à 22 dans le sud-est. L'après-midi, le thermomètre va monter jusqu'à 31 à 36 degrés en Corse. Il fera 25 à 31 degrés sur le pourtour méditerranéen, 26 à 28 sur le Grand-Est, et généralement 22 à 26 sur le reste du pays, localement moins en Bretagne.