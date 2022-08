Orages: 5 départements du sud placés en vigilance orange, Météo France craint des pluies diluviennes

Cinq départements du sud sont en alerte orange alors que des orages très pluvieux sont attendus. Il pourrait y avoir l'équivalent de deux mois de précipitation en deux jours seulement.

Météo France a placé ce mardi 5 départements du sud en vigilance orange en raison d'un épisode orageux de forte intensité: le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, l'Hérault et le Gard ont été placés en alerte.

Des orages très pluvieux sont attendus dans ces cinq départements. Ces orages stationnaires pourraient donner jusqu'à deux mois de pluie en 2 jours.

Tout le pays concerné, les températures toujours élevées

Plus globalement, cette vague orageuse va balayer tout le pays. Les premiers orages parfois fortement pluvieux s'installent de la baie de Seine à l'Aquitaine mais ils vont surtout s'activer en journée en gagnant les Ardennes, le Massif-Central et l'Occitanie cet après-midi.

Les températures restent élevées sans excès : 21 à Cherbourg, 25 à Rouen et Limoges, 26 à Bordeaux, 27 à Lille, Paris, 29 à Nice et Bastia, 30 à Strasbourg, 32 à Lyon, jusqu'à 33 à Grenoble et Marseille.