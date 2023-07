Moustiques-tigres: comment se protéger et éviter les piqûres

Alors que Santé publique France lance l’alerte sur la prolifération du moustique-tigre, Nicolas Poincaré fait le tour des solutions pour tenter de se protéger, dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story.

Attention aux moustiques-tigres. Désormais présents dans 71 départements français, ils ont provoqué l’an dernier un nombre inédit de maladies tropicales. C’est Santé publique France qui lance l’alerte et pointe une situation exceptionnelle l’an dernier. On a compté 378 cas de dengue, 23 de chikungunya et six du virus Zika. La plupart était des cas importés, c'est-à-dire que les malades ont été piqués lors d’un voyage, souvent aux Antilles ou à la Réunion. Mais on a recensé 66 cas autochtones de dengue, 66 personnes qui ont contracté cette maladie en métropole.

La dengue est une maladie qui est aussi appelée la grippe tropicale. Elle est bénigne dans 99% des cas, mais elle peut tout de même être mortelle. L’Institut Pasteur la qualifie de maladie ré-émergente parce qu’elle progresse beaucoup à l'échelle de la planète et qu’elle touche désormais l'Europe. Et c’est bien le moustique tigre qui en est responsable. Ce moustique rayé noir et blanc que l’on trouvait autrefois beaucoup en Amérique du Sud et aux Antilles. Mais il a fini par prendre l’avion et en 2014, les premiers moustiques tigres ont été repérés à Menton dans les Alpes-Maritimes. Depuis neuf ans, il ne cesse de gagner du terrain puisqu’il est présent désormais dans les trois-quarts du territoire. Seuls la Bretagne et les départements du nord et du nord-est sont encore épargnés.

Les régions les plus touchées sont celles qui bordent la Méditerranée et la région lyonnaise. On les trouve en général plus dans les villes qu'à la campagne.

Les agences régionales de santé déclenchent des opérations de démoustication dès qu’un cas de dengue ou de chikungunya est repéré. Des produits sont pulvérisés dans un périmètre de 150 mètres autour des lieux fréquentés par les patients identifiés. Le but, c'est d'éviter qu’un moustique pique ce patient puis transmette la maladie à d'autres personnes…

De nombreuses communes dans le sud, ou même en région parisienne, organisent aussi des opérations préventives. Des produits insecticides sont pulvérisés généralement la nuit.

Et des expériences sont menées. L'une d’entre elles, prometteuse, est racontée par Le Parisien. Il s’agit d'élever un maximum de moustiques tigres mâles et de les rendre stériles. Les femelles qui sont les seules à nous piquer ne parviendraient plus à se reproduire… Les autorités encouragent aussi chacun d’entre nous à participer au combat. Il s’agit essentiellement de limiter les eaux stagnantes autour de chez soi, de vider les récipients, les seaux, les arrosoirs, les cache-pots, les bas de gouttières…

Des dispositifs gadgets aux pièges à moustiques, gare aux arnaques

Le plus important, c’est surtout de ne pas se faire piquer… L’UFC-Que Choisir a fait des tests qui indiquent qu’il y a de nombreux produits qui ne servent à rien. Par exemple, tous les produits naturels à base de plantes, d’huiles essentielles ou de citronnelle. Ce serait totalement inefficace, à l'exception du citriodiol. Viennent ensuite les dispositifs gadgets comme les lampes à ultraviolet, les appareils à ultrasons, les porte-clés ou les bracelets anti-moustiques. Oubliez ! D'après les tests de l’UFC-Que Choisir, c’est inutile et ça ne marche pas.

Le Parisien confirme et ajoute les pièges à moustiques. Des appareils récents qui peuvent coûter plus de 1.000 euros et qui sont censés attirer les moustiques en imitant l’odeur humaine. Apparemment, ça ne marche pas non plus…

Du coup, qu’est-ce qui fonctionne? Les insecticides que l’on pulvérise dans une pièce, mais attention, ce n’est pas bon pour la santé. Un spécialiste interrogé par Le Parisien affirme même qu’il faudrait les interdire. Pareil pour les prises que l’on branche et qui diffusent toute la nuit des produits insecticides. Plutôt efficace, mais pas très sain.

Reste les répulsifs, les sprays de produits protecteurs. C’est visiblement ce qu’il y a de mieux, en regardant bien leur composition. Le composant qu’il faut rechercher, c’est le DEET. C’est visiblement le plus efficace.