Le moustique-tigre présent presque partout en France: "C'est une horreur"

Le moustique-tigre continue son expansion. Arrivé en 2014 sur le territoire métropolitain, il est désormais présent dans 71 départements français. Et avec lui, des cas de dengue autochtone refont leur apparition.

Le moustique-tigre s'installe un peu partout. Il est désormais présent dans 71 départements. Et avec lui, arrive la dengue autochtone, alerte Santé publique France. Dans une étude publiée ce mardi, l'agence fait état de 66 cas en 2022 contre 48 en moyenne sur toute la décennie précédente.

Ce moustique rayé noir et blanc, que l’on trouvait autrefois beaucoup en Amérique du Sud et aux Antilles, a fini par prendre l’avion et être repéré en 2014 à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Depuis, il ne cesse de gagner du terrain puisqu’il est présent désormais sur les trois-quarts du territoire. Seule la Bretagne et les départements du nord et du nord-est sont encore épargnés.

Les régions les plus touchées par le moustique-tigre sont celles qui bordent la Méditerranée ainsi que la région lyonnaise. On retrouve l'insecte en général plus dans les villes qu'à la campagne.

Éviter l'eau stagnante

Pour lutter contre le fléau estival, certaines municipalités installent des bornes anti-moustique. C'est le cas de la mairie de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Car le moustique-tigre est bien présent, comme le constate Annick: "J'ai des piqûres partout, sur les jambes, les bras, le cou. J'ai des cicatrices, je me gratte, je me frotte, c'est une horreur", raconte-t-elle à RMC.

Alors, dans plusieurs parcs, la mairie teste ses pièges. "On a des phéromones qui reproduisent la transpiration humaine et on a une bombonne qui reproduit la respiration humaine", explique Thomas Devoos, le directeur des espaces verts.

S'il reconnaît que la borne ne va pas permettre d'attraper tous les moustiques, les habitués voient la différence. "Je viens déjeuner tous les jours dans le parc et je n'ai pas été piqué une seule fois", explique David, salarié d'un hôtel proche du jardin.

"L'hôtel est à 50 mètres et dans les appartements, les clients se plaignent des moustiques. Quand je sors fumer une cigarette sur la terrasse, on les entend dans les oreilles, c'est infernal", raconte-t-il.

Pour la municipalité, c'est aussi un moyen de faire de la pédagogie et rappeler aux habitants de ne pas laisser de l'eau stagnante chez eux. Une petite coupelle suffit aux moustiques pour se reproduire.

En 2022, le moustique-tigre a fait beaucoup de dégâts en général, avec 378 cas importés de dengue, 23 de chikungunya et six de virus Zika. Une situation "exceptionnelle" en France métropolitaine, selon Santé publique France.