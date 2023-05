"On s'enferme chez nous": pour cette famille, les abeilles du voisin sont devenues insupportables

En Seine-Maritime, le voisin de Laetitia et Xavier s'est lancé il y a quatre ans dans l'apiculture. Mais les abeilles viennent souvent sur leur terrain, au point d'avoir blessé le couple et ses enfants. Ils demandent le retrait des ruches à cause des nuisances. Mais l'apiculteur, légalement en règle, refuse.

Un petit jardin dans la campagne normande. C’est le printemps. Il fait beau. Le soleil est à son zénith. L'heure idéale pour prendre une citronnade, bien installé confortablement dans son transat. Au loin, les oiseaux chantent.

Des oiseaux? Le bruit semble étrange. En vérité, il s'agit du bourdonnement continu de milliers d’abeilles. C'est la situation que vivent au quotidien Laetitia et Xavier, un couple installé en Seine-Maritime, et leurs trois enfants. En 2019, leur voisin a installé une vingtaine de ruches dans son jardin, et les abeilles viennent fréquemment de leur côté de la haie.

"On les entend au loin, et plus ça va, plus elles sont nombreuses. Ça devient presque un nuage noir et d'un seul coup, vous les avez tout autour de votre maison" explique Laetitia.

Blessés par les abeilles

"C'est déjà arrivé dans notre cuisine, dans les conduits de cheminées, dans les arbres autour. Surtout, quand l'essaim se pose, on a peur d'un accident. Du coup, on s'enferme chez nous" explique de son côté Xavier. Le couple et leurs trois ados ont déjà été blessés. Le papa a même fini à l’hôpital pour des piqûres à l'œil et au menton. Il en est ressorti avec trois jours d’incapacité temporaire de travail (ITT).

Xavier assure n'avoir "rien contre les abeilles" mais estime que "ce qui rassurerait" sa famille reste le retrait des ruches.

"On aimerait pouvoir jouir de notre jardin et vivre tranquillement" explique la mère de famille.

Le couple a bien tenté de négocier à l’amiable avec leur voisin, mais sans succès: c'est pour cela qu'ils ont contacté "RMC s’engage pour vous".

L'apiculteur respecte la loi

Légalement, on ne peut pas installer des ruches n’importe où. Il faut respecter une distance minimum avec les habitations alentour. Elle est déterminée par arrêté préfectoral et dépend donc du département dans lequel vous vivez. Malheureusement pour Laetitia et Xavier, en Seine-Maritime, cette distance n’est que de 5 mètres. Leur voisin apiculteur amateur respecte donc bien la loi.

Dans les autres départements, cette distance tourne plutôt autour de 20 mètres. Un sénateur s’était saisi de cette question et a réclamé au gouvernement une harmonisation des règles. C’était en 1987. Depuis, rien n'a changé.

Une discussion impossible avec l'apiculteur

Malgré tout, les nuisances sont réelles pour Laetitia et Xavier. Avec l'apiculteur, la discussion est impossible. Toutes les tentatives ont échoué. Il est, par ailleurs, lui-même en conflit avec sa mère, à qui appartient le terrain et qui n’a jamais donné son accord pour ça.

RMC a aussi contacté la mairie, la préfecture et la direction départementale de la protection des populations. A la suite de nos sollicitations, des agents préfectoraux chargés de la filière apicole ont contacté l’apiculteur pour trouver des solutions. De son côté, la mairie avait proposé une médiation; qui a été refusée par le monsieur.

Il existe une dernière voie de recours pour Laetitia et Xavier. Dans le Code civil, que vous soyez propriétaire d’un chien, d’un chat ou d’une abeille, c’est pareil. Si votre animal cause du tort en mordant, en griffant ou en piquant, vous engagez votre responsabilité civile et les victimes peuvent se retourner contre vous. Ils pourraient ainsi toucher des dommages et intérêts.