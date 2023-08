Pourquoi jeter ses restes de fruits dans la nature n'est pas écologique

Lors de balades ou de randonnées pendant les vacances, certains peuvent avoir tendance à jeter ses restes de repas, et notamment les fruits, dans la nature. Sauf que contrairement à certaines idées reçues, ce n’est pas très écolologique.

Ce sont pourtant des déchets que l’on jette au compost, biodégradables. Un petit noyau dans une forêt, ça ne peut qu’être bénéfique, pour rendre à la nature ce qui vient de la nature? En vérité, c'est une idée reçue.

D’abord, les restes de fruits ne se décomposent pas si rapidement qu'on pourrait le penser: dans la nature, un trognon de pomme met cinq mois à disparaître, une peau de banane ou des pelures d’orange peuvent mettre huit mois.

Décomposition longue, pousse impossible

De plus, pour certains produits tel la banane, on ne dispose pas en métropole des insectes adéquats susceptibles de la dégrader rapidement. Puis ces déchets en pleine nature créent de la pollution visuelle pas très agréable sur les sentiers de randonnée, par exemple.

Les pépins ou les noyaux jetés dans la nature n’ont, d'ailleurs, pratiquement aucune chance de germer. La plupart, non protégés, ne supporteront pas les premières gelées, et même s’ils poussaient, sans aide et sans soin, ils donneraient des espèces hybrides, plus petites et avec un goût qui laisse à désirer.

Mal digérés voire toxiques pour les animaux

Ces restes ne peuvent pas servir non plus de nourriture aux animaux, parce que le plus souvent, la faune sauvage, dans les forêts ou les montagnes, n’est pas accoutumée à cette nourriture, qu'ils ne digéreront pas bien. Par ailleurs, si vous lancez un fruit par la fenêtre de votre voiture, cela peut inciter les animaux sauvages à venir chercher la nourriture le long des routes, avec un risque de collision à la clé.

Les noyaux peuvent aussi intoxiquer les chiens domestiques. Ils peuvent d’abord provoquer une obstruction intestinale en restant bloqué dans le système digestif. Certains d’entre eux, comme les noyaux de pêches, de cerises ou d’abricots contiennent une substance toxique, l’amygdaline, potentiellement mortelle. C'est pour toutes ces raisons que les déchets alimentaires, doivent aller uniquement à la poubelle ou au compost.