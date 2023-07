Risque d’incendie: débroussailler autour de sa maison, une obligation dans certaines régions

Face au risque d’incendie, le débroussaillement de sa maison est obligatoire dans certaines régions françaises.

Alors que le risque de départs de feu est encore élevé ce jeudi près de la Méditerranée, un rappel important: débroussailler autour de sa maison, c’est obligatoire, mais pas partout. C’est le Code forestier qui fixe cette obligation légale de débroussaillement, dans les régions et départements suivants, considérés comme à risque: Corse, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Occitanie, Drôme, Ardèche, et la Nouvelle-Aquitaine mais sans la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne.

Pour les autres départements ainsi qu’en Outre-mer, débroussailler n’est obligatoire qu’à moins de 200 mètres d’un massif forestier. Le zonage est quoi qu’il arrive disponible en ligne sur le site feux-foret.gouv.fr. Si votre terrain n’est pas soumis à cette obligation, le débroussaillement est quand même recommandé, notamment si vous êtes proche d’une zone boisée.

Quand on dit débroussailler, ça veut dire quoi concrètement? Cela signifie, dans les zones concernées, réduire la masse de végétaux dans une zone de 50 mètres autour de votre habitation: de l’élagage, de l’entretien, la suppression de broussailles, voire parfois abattre certains arbres. Mais il ne s’agit ni de coupes rases, ni de défrichement, on reste sur des petits travaux. Attention, si vous possédez une parcelle dans les zones où le débroussaillage est obligatoire, c’est toute la parcelle qui doit être entretenue.

Protéger les maisons et faciliter les interventions

L’essentiel, en fait, c’est de créer des discontinuités entre la végétation haute et la végétation basse, mais aussi entre les végétaux et les bâtiments. Et c’est particulièrement efficace. Cela diminue le risque d’incendie et ça freine la propagation du feu et son intensité. Lorsqu’un terrain est correctement débroussaillé, c’est votre maison mais aussi la forêt qui sont protégées. On considère que le débroussaillement est la ceinture de sécurité des maisons face aux feux. Et puis il facilite aussi les interventions des pompiers, notamment s’il faut vous sauver et vous sortir de la maison.

Enfin, point important, si vous avez des voisins dans la zone des 50 mètres autour de votre maison, vous devez intervenir chez eux. Car finalement, la responsabilité pèse sur le propriétaire de la maison à défendre, et dans cette zone des 50 mètres, c’est la vôtre. Il vous appartient alors de demander à vos voisins l’autorisation d’accéder à leur terrain pour débroussailler. S’ils s’y opposent, alors ces travaux seront à leur charge et deviennent de leur responsabilité. C’est le maire et les agents de l’Office national des forêts qui pourront alors les verbaliser en cas de manquement.