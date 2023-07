Des chaleurs étouffantes et des records de température dans les pays de la zone Méditerranée

45, 46 et jusqu'à 49°C. Les pays de la zone Méditerranée luttent contre les chaleurs de ces dernières semaines. Des températures étouffantes, qui ne sont pas sans conséquences.

Les températures sont toujours très hautes dans les pays de la zone Méditerranée et des records continuent d'être enregistrés.

Les scientifiques du groupe World Weather Attribution (WWW) estiment que les vagues de chaleur qui ont frappé certaines parties de l'Europe et de l'Amérique du Nord ce mois-ci auraient été presque impossibles sans le changement climatique d'origine humaine.

"Les récentes vagues de chaleur ne sont plus des événements exceptionnels" et celles qui adviendront "seront encore plus intenses et plus courantes si les émissions ne sont pas réduites rapidement", concluent les chercheurs.