Affaire PPDA: 20 femmes témoignent ce mardi contre l'ancien présentateur sur Mediapart

“Le procès médiatique, c’est PPDA qui l’a enclenché le 3 mars 2021 en allant danschez Yann Barthès, qui a d’ailleurs été nul dans son interview. Et nous à ce moment-là, nous étions devant la police. Et c’est quand nous avons été classées sans suite que nous avons commencé à publier une tribune dans Le Monde pour dire, nous sommes les classées, les sans-suites, les prescrites. Puisque lui avait mis ça sur le terrain médiatique, on n'allait pas le laisser gesticuler sans rien faire et donc on a répondu”, explique-t-elle.