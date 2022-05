Barbie dévoile une poupée avec une prothèse auditive ou handicapée

Le fabriquant de Barbie, Mattel, a annoncé dans un communiqué de presse lancer sa première poupée équipée de prothèses auditives, atteinte de vitiligo ou avec une prothèse de jambe. La suite d'un mouvement lancé depuis 2020 et qui a fait débat dans l'équipe d'Estelle Midi.

Trois nouvelles Barbie. La marque Mattel, producteur des poupées Barbie, a annoncé dans un communiqué de presse lancer à partir du mois de septembre sa première poupée équipée de prothèses auditives, ainsi qu’un Ken atteint du vitiligo et Barbie handicapée avec une prothèse de jambe.

Ces trois nouvelles poupées qui arrivent au sein d'une ligne dspécifique de pouppées nommée "Barbie Fashionistas"

Une sous-marque qui se veut "la plus diversifiée et inclusive du marché et dans une volonté de permettre aux enfants de jouer avec des poupées qui leur ressemblent et qui correspondent mieux au monde qui les entoure" explique le producteur de jouets dans un communiqué.

Cette ligne a été lancée en 2020. Elle propose 170 looks ou silhouettes différentes, notamment une poupée en fauteuil roulant ou atteinte de vitiligo, une Barbie noire ou métisse, aux cheveux crépus ou chauve, de plus petite taille ou avec des formes plus rondes, tranchant ainsi avec la forme longiline, la blondeur des Barbies habituelles, blanches et valides.

Une initiative "totalement ridicule" pour T. Moreau

Le lancement de cette ligne de jouets n'a pas manqué de faire polémique et l'annonce de ces trois nouvelles poupées non plus. Dans Estelle Midi, le journaliste et chroniqueur Thierry Moreau a jugé que cette initiative est "totalement ridicule" pour faire plaisir aux "injonctions communautaires américaines", rappelant que Mattel est une marque de cette nationalité.

"C'est du marketing pour le marché intérieur américain pour faire du business et c'est tout", estime le spécialiste des médias.

Pierre Rondeau voit lui dans cette série de poupées "une banalisation et une normalisation" des différences et notamment "de la maladie" et du handicap : "Il y a des petites filles ou des petits garçons qui ont envie d'être touchés par ce genre de Barbie ou de Ken. Si ma nièce ou mon neveu a envie d'en avoir une, pas de soucis"

"C'est uniquement une opération mercantile et commerciale, ça ne fera pas avancer la cause des handicapés" répond Thierry Moreau

Benomar : "Ça peut avoir un effet vertueux"

De son côté la militante des droits des femmes Fatima Benomar voit dans cette série "une diversification, à l'image de la société" des poupées et note "un choix idéologique de Mattel" dans le choix de la Barbie originale :

"Il y a déjà un choix idéologique de départ de la part de cette marque, d'avoir, notamment avec les poupées, une vision des femmes tel qu'on projette sur elles ce qu'elle devraient être. Là on ne change pas un modèle pour un autre, on le diversifie, à l'image de la société."

Même si elle reconnaît le côté "marketing" de l'opération, tout comme Pierre Rondeau, elle estime que cette opération "peut avoir un effet vertueux". "Ça entraîne des discussions différentes avec son enfant" note-t-elle.