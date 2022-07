"C’est l’horreur": après deux ans de loyers impayés, elle retrouve sa maison complètement saccagée

RMC S'ENGAGE POUR VOUS. Après deux ans de loyers impayés par ses locataires et une longue procédure d'expulsion, Aline a retrouvé sa maison. Excréments, ordures au sol: la retraitée, qui avait contacté RMC en mai, a retrouvé sa maison complètement saccagée.

Aline avait contacté RMC en mai dernier. Ses locataires ne payaient plus leur loyer (600 eurpos) depuis deux ans. Une procédure d’expulsion était enclenchée depuis juillet 2021, mais la préfecture de l'Indre ne l'avait pas faite appliquer. Un an plus tard, Aline vient tout juste de récupérer ses clés de sa maison, à Issoudun.

Après notre intervention, la préfecture s’était engagée pour une expulsion imminente, au mois de mai. Elle a bien eu lieu, mais les locataires ont eu encore deux mois pour reprendre leurs affaires. C’est seulement la semaine dernière, après un ultime état des lieux, qu’Aline a pu enfin récupérer les clés et retrouver son ancienne maison.

Une maison dans un état lamentable

Et c’est le choc. Aline s’attendait à voir des dégâts dans son logement. Les premières photos prises par l'huissier avaient déjà horrifié la retraitée.

"Je suis dépitée, je ne pensais pas qu’on pouvait faire, d’une maison propre, une porcherie à ce point-là. Le sol du sous-sol est jonché d’excréments d’animaux, dans toutes les pièces il y a des ordures partout, partout, partout… C’est l’horreur!”

Ce qu'elle a vu en entrant dans sa maison, la semaine dernière, l'a profondément bouleversée. "Je me suis effondrée, j'ai pleuré. Je me suis dit comment je vais faire pour remettre ça en ordre, pour vider toute cette crasse" explique-t-elle, avant de détailler.

"C'était l'apocalype. Il y avait des poubelles partout, des vêtements sales, des excrèments d'animaux qui jonchaient le sol. Une odeur de moisi, de sale, de pourri. Tout a été détruit. Tout ! Absolument tout !

Un élan de solidarité

Pour remettre son logement en état, un groupe Facebook, Aide pour Aline, a été créé il y a quelques mois. Sa situation a ému beaucoup de gens. Quand Aline a parlé de l’état de la maison sur ce groupe, une dizaine de personnes se sont manifestées.

Ils ont organisé ce qu’ils appellent des “commandos” pour lui venir aider. Depuis le week-end dernier, ils viennent quasiment tous les jours pour vider la maison: "Samedi, à 8h30, on a eu du monde qui est arrivé. Des gens ont fait 50/60 km, sont venus avec des pelles, des pioches, des remorques, des débrousailleurs. On a commencé à nettoyer le terrain et en une demi-heure on a commencé à voir le changement", explique la retraitée. Un élan de solidarité qui émeut Aline.

"Ça donne du courage, ça redonne foi en l'humanité. Je ne sais pas comment exprimer ma reconnaisance. A vie, vraiment !"

Aujourd’hui, après une vingtaine d’aller-retour à la déchetterie, la maison est désormais vidée. Il reste maintenant à nettoyer et à réparer. Les travaux pourraient coûter 20.000 à 30.000 euros. C’est beaucoup pour Aline, qui doit aussi payer les frais d’huissier et d’avocat. Une cagnotte est en ligne sur le groupe Facebook.