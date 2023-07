Des cagnottes en ligne bloquées sans justification: "J'ai envoyé les documents mais plus de réponse"

Les cagnottes en ligne de la plateforme Leetchi sont parfois bloquées sans justification. C'est ce qui est arrivé à Marine, qui peine à récupérer de l'argent pourtant destiné à un projet humanitaire.

Il est parfois difficile de récupérer l'argent d'une cagnotte en ligne, notamment chez Leetchi. C'est ce qui est arrivé à Marine, qui l'a appris à ses dépens. En fin d'année 2022, cette jeune humanitaire découvre le Sénégal et la ville de Mbour, à 80 km au sud de Dakar, la capitale. "J'ai vu toute la misère qu'il pouvait y avoir et je me suis dit qu'avec un peu d'argent, on pouvait aider quelques personnes, ça pouvait déjà être ça", raconte-t-elle à RMC.

À peine de retour en France, elle prévoit d’y retourner au plus vite, avec un projet en tête: lever des fonds. Elle adhère à deux associations, monte une cagnotte Leetchi et récolte près 400€ qui doivent servir à l’achat de biens essentiels: nourriture, vêtements, fournitures scolaires. Aujourd’hui, Marine est de retour au Sénégal, mais impossible de débloquer la somme.

"Ils m'ont demandé plusieurs documents comme mon billet d'avion, mon rib, des attestations de contrat, de devis. Ils demandent des attestations pour être sûr sque c'est bien pour de l'humanitaire, je le comprends. Mais j'ai envoyé les documents et plus de réponse", assure Marine.

Une plainte classée sans suite

Et elle n'est pas la première à être confrontée à des blocages de cagnotte sans raison de la part de Leetchi. A tel point qu’une association s’est constituée, "L'Union des Mécontents de Leetchi", qui a déposé une plainte en 2020 pour escroquerie et tromperie. Mais rien n’a changé depuis et la plainte a été classée sans suite.

"En 2023, j'ai eu quelqu'un qui avait son ami qui subissait une opération chirurgicale qui m'a supplié parce que cela faisait deux semaines qu'il attendait la somme bloquée de 6.000 euros", raconte Rana Chaaban, l'avocate de l'association. "Son ami allait mourir et ne pouvait pas payer l'opération à l'étranger. Dès que j'ai envoyé la mise en demeure, l'argent a été libéré, et on voit que Leetchi continue", déplore le conseil.

Leetchi s'excuse

Entreprise française créée en 2009, Leetchi compte 22 millions d’utilisateurs partout dans le monde. Depuis l’année dernière, l’actionnaire majoritaire est une société américaine et une partie des effectifs est située au Luxembourg. Et selon l’avocate, c’est là-bas que vont les fonds des cagnottes avant leur déblocage, dans le paradis fiscal de la zone euro.

Contacté par RMC, Leetchi présente ses excuses pour ces délais de traitement allongés: "90% des cagnottes sont versées dans un délai de 48h", assure l’entreprise. Pour les autres, les retards seraient dus à des vérifications de sécurité, pour éviter notamment le blanchiment d’argent ou le financement d'activités illégales.

Et comme par enchantement, après les sollicitations de RMC, la cagnotte de Marine a bien été vérifiée, validée et versée. Où étaient les fonds bloqués jusqu’à présent? "En sécurité", a répondu Leetchi sans plus de précisions.

