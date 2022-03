Ecole: faut-il supprimer les devoirs à la maison?

Le candidat communiste à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, propose que les enfants restent plus longtemps à l'école pour faire leurs devoirs. Une bonne idée?

Les "jours heureux", c'est aussi pour les enfants selon Fabien Roussel. Le candidat communiste à l'élection présidentielle a livré ses propositions pour l'école durant cette campagne: "Si je deviens président de la République, tous les devoirs seront faits à l’école et pas à la maison", a-t-il notamment expliqué fin janvier.

Une proposition qui fait débat et qui vise à favoriser le développement d'activités extra-scolaires comme le sport. "Je souhaite que les enfants passent plus de temps à l'école, qu'ils quittent l'école à 17h30, par exemple, mais que quand ils quittent l'école ils n'aient plus de devoirs à faire", a-t-il précisé sur Franceinfo.

L'émission "Estelle Midi" est revenue sur ce sujet ce mercredi sur RMC. Emmanuelle Dancourt, journaliste et chroniqueuse, est conquise par l'idée et met en avant l'exemple finlandais pour défendre cette proposition.

"J'ai complètement changé d'avis depuis 2015. J'ai vu un documentaire de Michael Moore sur la Finlande, un des pays les plus heureux du monde, car les enfants ont l'année scolaire la plus courte du monde, des journées courtes, peu de devoirs. Ils font du sport, de la lecture, de la poésie, qui est obligatoire... On leur dit d'être là pour être heureux et découvrir leur talent. Quand ils grandissent, ça fait des adultes heureux. Ce modèle finlandais est incroyable."

Emmanuel Garot, porte-parole de la Pepp, une fédération de parents d'élèves, estime de son côté qu'il faut garder le système actuel mais n'est pas fermé à des ajustements.

"Nous pensons qu'il faut garder (le système actuel), ce qui ne signifie pas que certains aménagements ne sont pas utiles ou nécessaires. La proposition de Fabien Roussel tend à l'extension du dispositif des devoirs faits, qui concerne le collège aujourd'hui, et sur ce plan nous sommes tout à fait favorables."

"Le simple fait de garder des enfants dans une salle ne suffit pas"

Supprimer purement et simplement les devoirs ne serait pas une mesure si facile à mettre en place et nécessiterait donc un ajustement des horaires.

"Ça demande un système d'organisation tout à fait particulier pour le premier degré avec beaucoup de conditions à remplir. Le dispositif 'devoirs faits' au collège fonctionne, mais de façon hétérogène en fonction des établissements. Le simple fait de garder des enfants dans une salle ne suffit pas."