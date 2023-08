Emmanuel Macron veut une rentrée scolaire "dès le 20 août" pour les élèves en difficulté

Emmanuel Macron souhaite que les élèves "qui en ont besoin" puissent rentrer à l'école "dès le 20 août" pour "faire du rattrapage", et estime qu'il faut des "ajustements" sur le calendrier du bac, car certaines épreuves sont trop "tôt dans l'année", dans une interview au Point publiée mercredi 23 août au soir.

"Il y a trop de vacances, et des journées trop chargées. Les élèves qu'on aura évalués, et qui en auront besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage, et nous devons reconquérir le mois de juin pour les élèves qui ne passent pas d'épreuves en fin d'année", estime le président de la République dans cet entretien.