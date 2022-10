Laïcité à l'école: Eric Ciotti va déposer une proposition de loi pour interdire les vêtements religieux

Le député LR Eric Ciotti annonce sur RMC ce vendredi matin qu'il va déposer une propsoition de loi qui permettrait aux chefs d'établissement d'interdire tous les vêtements religieux et se dit favorable au retour de l'uniforme à l'école.

Eric Ciotti a expliqué sur RMC ce vendredi matin qu'il compte déposer une proposition de loi pour interdire tous les vêtements religieux à l'école estimant que la loi de 2004 ne va pas assez loin. "C'était une loi courageuse de Jacques Chirac, c'était un coup de frein à l'avancée du communautarisme", salue-t-il avant de développer pourquoi il estime qu'il est temps d'aller plus loin.

"Ce que je propose dans mon texte c’est que les chefs d’établissement puissent interdire dans leur réglements certains types de vêtements. Et personnellement je suis favorable à une tenue unique. Ce serait vertueux pour plein de valeurs, notamment sur les différences de classes sociales. On ne peut pas laisser prospérer cet islamisme à bas bruit. Il faut réagir avec beaucoup plus de force", dit-il.