Manque d'enseignants: des élèves risquent de ne pas avoir certains cours "pendant plusieurs mois"

Le nombre de postes non pourvus dans l'Education nationale est de plus de 3.100, a indiqué jeudi le ministère. Ce nombre s’élève à 1.315 dans les écoles maternelles et élémentaires et 1.848 dans les collèges et lycées, sur plus de 23.800 postes ouverts en 2023 dans le public.

Plus de 3.100 postes n’ont pas été pourvus cette année aux concours d'enseignants, selon des chiffres publiés ce jeudi par le ministère de l’Éducation. Un manque particulièrement marqué dans le second degré. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à 2022 avec 570 postes vacants de moins. Une "amélioration globale du 'rendement des concours'", qui permet tout de même selon le ministère "d’aborder la rentrée scolaire de façon plus sereine que l’année dernière".

Cependant, les postes vacants créent des écarts en fonction des disciplines. Maths, allemand, lettre classique sont déficitaires. Cela veut dire plus de contractuels, comme le reproche Jean-Rémi Girard, président du syndicat national des collèges-lycées.

“On va se retrouver avec des élèves qui n’auront pas cours de telle ou telle matière pendant plusieurs mois. Et avec les enseignants qui n’ont même pas eu le minimum de formation”, déplore-t-il.

"Beaucoup d’instabilité dans les équipes pédagogiques"

Et cette année, les pénuries s'étendent jusqu'aux professeurs d'écoles primaires. Dans les académies de Versailles et de Créteil, il manque quasiment un enseignant sur deux, et un sur trois en Guyane. Une situation qui n’est pas sans conséquence.

“Il y a beaucoup d’instabilité dans les équipes pédagogiques puisqu’on risque de se retrouver avec des professeurs qui arrivent et qui repartent. Et pour les élèves, ça a évidemment des conséquences. Un professeur qui n’arrive pas à faire cours devant ses classes, c’est rarement une année très efficace”, analyse Jean-Rémi Girard.

Pour ces professeurs contractuels, le ministère annonce un accompagnement renforcé avec un recrutement anticipé et une formation plus longue.