Recrutement de profs: le ministère de l'Education lance une grande campagne en jouant sur l'émotion

INFO RMC. Le ministère de l'Éducation nationale lance ce jeudi une grande campagne de communication avec pour but de redorer le métier d'enseignant. Cette campagne se base sur l'émotion, puisqu'elle veut montrer comment certains professeurs influent sur la vie des élèves.

Le gouvernement veut continuer à rendre plus attractif le métier d'enseignant. Quelques semaines après les annonces de revalorisation salariale à la rentrée prochaine, c'est l'image des profs que le ministère de l'Éducation veut changer, redorer... Pour cela, une grande campagne de communication va être lancée ce jeudi matin. Un clip tourné par Eric Toledano et Olivier Nakache sera diffusé à la télévision pendant trois semaines. La campagne va aussi se décliner sur internet et à la radio.

Le thème de cette campagne, c'est: "Un professeur, ça change la vie pour toute la vie". Elle sera ensuite déclinée à l'automne, au moment de l'ouverture des inscriptions aux concours enseignants.

Sa passion pour l’histoire-géographie, Tristan la doit à une enseignante au lycée. “Il y a une professeur que j’ai eue pendant deux ans qui m’a vraiment marqué. Elle était vraiment très, très captivante. Elle nous a emmené voir plein de choses, faire des voyages scolaires. Sans elle, je ne pense pas que j’en serais là où j’en suis actuellement”, indique-t-il.

Un impact limité?

Pourtant, devenir lui-même enseignant, pas question. Sa mère est professeure et ses conditions de travail ne l'attirent pas. “La manière dont sont traités les professeurs à l’heure actuelle, ça ne me donne pas envie”, explique-t-il.

Malgré ces conditions parfois difficiles, Louis, étudiant en littérature, est passionné. Il enseignera dès l’an prochain. C’est son projet depuis le collège et sa rencontre avec un professeur. “Il faudra que j’assume la tâche d’au moins faire ce qu’a fait cet enseignant devant moi quand j’avais 13-14 ans”, appuie-t-il.

Le thème de la campagne choisi par le ministère de l’Éducation relève de l’émotion, mais ne suffira pas à motiver de jeunes candidats selon Guislaine David, porte-parole d’un syndicat enseignant.

“C’est une campagne de communication, mais qui n’aura pas ses effets. On ne peut pas vivre sur le souvenir et ce n’est pas en faisant une campagne de communication comme ça qu’on pourra retrouver du sens dans notre métier”, déplore-t-elle.

Du sens, mais surtout de meilleures conditions salariales, c’est ce qu’exige toujours la majorité des syndicats de l’enseignement.