Parcoursup: les réponses connues à partir de 19 heures, comment ça marche?

Près de 622.000 lycéens et 186.000 étudiants en reconversion vont connaître à partir de ce jeudi 2 juin à 19 heures les résultats de leurs voeux pour la suite de leurs études sur la plateforme Parcoursup.

Fin du suspense. Ce jeudi 2 juin à partir de 19 heures, 936.000 personnes dont 622.000 lycéens vont connaître les résultats de leurs voeux pour la suite de leurs études. Les candidats ont inscrit fin mars 10 voeux maximum et 20 sous-voeux parmi toutes les formations reconnues par l'Etat, sans les classer. Ils ont eu ensuite jusqu'au 8 avril pour peaufiner leurs lettres de motivation et dossiers de candidature.

La plateforme Parcoursup a indiqué que les dossiers seront accessible dans un premier temps uniquement en consultation. "Vous pourrez ensuite agir sur votre dossier dans la soirée", est-il précisé sur le site Internet.

Il faut répondre à chaque proposition

Ce 2 juin marque donc le début de la phase d'admission. Plusieurs réponses sont possibles pour chaque formation: être accepté ("oui"), être accepté sous condition ("oui si", pour des filières universitaires qui demandent à l'étudiant de suivre un parcours d'accompagnement pédagogique ou personnalisé), être en liste d'attente ou encore être refusé (pour les filières sélectives).

Il faut obligatoirement à chaque proposition reçue dans les délais indiqués. Et quand on accepte une proposition, on peut conserver les voeux pour lesquels on est en liste d'attente et qui plaisent plus.

Tout ne se décide pas sur la seule journée de jeudi. Les réponses des formations s'étalent jusqu'au 15 juillet. Chaque matin, la plateforme est mise à jour, et le candidat peut recevoir une nouvelle proposition par mail ou SMS, à une formation pour laquelle il est en liste d'attente.

Date limite au 7 juin pour les premières réponses

Les candidats libèrent des places au fur et à mesure qu'ils acceptent ou refusent des propositions. Ils ont un délai limité pour répondre: pour les premières propositions d'admission, reçues entre le 2 et le 6 juin, la date limite est fixée au 7 juin. Puis pour les propositions reçues du 7 juin au 15 juillet, le délai de réponse sera de deux jours.

En 2021, quelque 90.000 candidats étaient sans proposition à la fin de la phase principale, et 591 étaient sans affectation à la fin de la phase complémentaire qui dure jusqu'en septembre, selon le ministère.

Parcoursup a mis en place un numéro vert pour toute question: 0 800 400 070. Une messagerie est également disponible sur le site.