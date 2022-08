Rentrée: malgré la pénurie de profs, un Hondurien empêché d'enseigner car il lui manque... la JAPD

Pour enseigner en France en étant étranger, il faut justifier d'un casier judiciaire vierge, de papiers en règles et de toute une batterie de documents supplémentaires. Guillermo, originaire du Honduras, a tous ses papiers sauf un. Ce qui l'empêche donc de faire sa rentrée.

Guillermo vient du Honduras. Il a 29 ans. Après un parcours scolaire exemplaire dans un établissement franco-hondurien, il est arrivé en France il y a 10 ans pour étudier. Licence de physique-chimie, Master 1 puis Master 2 Métiers de l’enseignement, il passe le concours de professeurs dans l’enseignement privé et il est reçu. En juillet, on l’informe qu’il est affecté dans un collège de Bergerac en Dordogne, il commence à préparer ses cours, visite l’établissement, il a même un casier à son nom.

Sauf que jeudi dernier il reçoit un coup de fil du rectorat: "Monsieur Siliezar, la préfecture a refusé votre demande de dérogation de nationalité, indispensable pour exercer. Si vous n’avez pas trouvé de solution d’ici une semaine, vous perdrez votre affection". Guillermo tombe des nues.

"Ce qui me fait le plus peur c’est de perdre le bénéfice de mon concours ce qui ne me semble pas normal. Où sont les valeurs de la République? Je ne suis pas un délinquant, je suis venu en France pour étudier, travailler et faire un service auprès des jeunes, les accompagner dans la construction du savoir. Tout ce que je veux c’est me retrouver jeudi matin devant ma classe, qu’ils me laissent travailler", explique-t-il à RMC.