Emmanuel Macron à Dunkerque pour officialiser l'arrivée d'une méga-usine de batteries électriques

Le président de la République va aborder le thème de la réindustrialisation du pays lors de son déplacement à Dunkerque ce vendredi. Il va notamment officialiser l'arrivée prochaine d'une méga-usine de batteries électriques qui devrait créer entre 2000 et 3000 emplois.

Emmanuel Macron sera ce vendredi après-midi à Dunkerque, pour évoquer le sujet de la réindustrialisation du pays. Le président de la République en profitera pour officialiser l’implantation d’une nouvelle méga-usine de batteries électriques, du groupe taïwanais Prologium. Un investissement de plus de 4 milliards d’euros, qui devrait créer, à terme, 2000 à 3000 emplois.

Une bonne nouvelle pour le bassin dunkerquois, qui avait perdu 6000 emplois industriels ces vingt dernières années. Le premier satisfait, c’est Hafid. Il avait déjà postulé le mois dernier pour un emploi dans la future méga-usine de batteries de la start-up Verkor à Dunkerque.

Une bonne nouvelle aussi pour Pierre-André, retraité, et ancien employé de l’industrie-pétrochimique. Mais il se pose une question. “Est-ce que ça va concerner les Dunkerquois, ou est-ce que ce sont des emplois qui viendront d’ailleurs? Ça, on ne sait pas”, confie-t-il.

Parce que dans le Dunkerquois, le taux de chômage est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Alors la municipalité fait tout pour attirer les jeunes vers le secteur industriel et mise sur la pédagogie.

“C’est quoi un fabricant de batterie? Il fait quoi? Et quelles sont les compétences? On a des premiers résultats. Les jeunes du Dunkerquois s’inscrivent dans les filières industrielles, ce qui n’était plus le cas depuis quelque temps”, explique Arnaud Declunder, directeur général d’une association d’accompagnement vers l’emploi.