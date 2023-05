Exhumations à la pelleteuse dans un cimetière: un conseiller régional charge la mairie de Paris

Un conseiller régional accuse la mairie de Paris de pratiques illégales dans l'exhumation de dépouilles au sein du cimetière de Pantin. Des pratiques qui feraient remonter à la surface de nombreux ossements humains dans les allées du site.

Les cimetières parisiens sont-ils des lieux hors-la-loi? Au cimetière de Pantin, en tout cas, des exhumations illégales seraient pratiquées à la pelleteuse et contribueraient à joncher le sol d'ossements humains. Dans une vidéo qui agite la municipalité, le conseiller régional (Île-de-France Rassemblée) Pierre Liscia assure, témoignage d'un ancien fossoyeur à l'appui, que des exhumations y seraient pratiquées en toute illégalité.

Car lorsqu'une concession est abandonnée ou que la redevance n'est pas payée, la commune du cimetière est en droit de récupérer l'emplacement. Pour cela, il faut évacuer les restes humains, une pratique très encadrée. Les fossoyeurs sont autorisés à creuser l'emplacement à la pelleteuse, mais doivent s'arrêter à 20 centimètres du cercueil et finir à la main pour retirer les ossements le plus délicatement.

Mais pour aller plus vite, les fossoyeurs de Pantin feraient tout le travail à la pelleteuse, entraînant la dispersion d'ossements à même le sol. La vidéo du conseiller régional a fait bondir la mairie de Paris: "Pierre Liscia s’est fait une spécialité de répandre des mensonges sur des sujets trash. Il y a une forme d’escalade dans l’outrance", assure au Parisien Paul Simondon, adjoint à la maire de Paris en charge des affaires funéraires. La municipalité se réserve le droit de porter plainte.

"Pourquoi la ville de Paris ment?"

S'il reconnaît dans les colonnes du Parisien s’être "éloigné de la réalité" en utilisant des images d’ossements tirées d'autres archives vidéos, Pierre Liscia maintient ses accusations contre la mairie de Paris dans "Les Grandes Gueules" ce mercredi sur RMC et RMC Story: "J’ai des preuves que la mairie ment. J’ai un document officiel de septembre 2022 où l'adjointe au conservateur du cimetière de Pantin, déclare devant l'Inspection générale de la ville de Paris que les fossoyeurs 'pour gagner du temps, ils allaient jusqu'au corps avec la machine'."

Et il cite le témoignage d'un autre fossoyeur devant ce service d'inspection: "J’ai envie de savoir si je suis conforme à la loi. Je sors les ossements avec la pelleteuse, je n’ai pas envie d’être réprimandé", aurait demandé l'employé municipal.

"Pourquoi la ville de Paris ment dans les exhumations à la pelleteuse? Pourquoi cette dissimulation de l’évidence? Y-a-t-il quelque chose que la mairie veut cacher?", s'interroge Pierre Liscia.

Le conseiller régional évoque aussi des pillages de tombes et des vols de bijoux ou de dents en or sur des dépouilles lors de telles exhumations. Une pratique disparue selon la mairie de Paris, après un précédent judiciaire. Car en 2018, trois fossoyeurs du cimetière de Pantin avaient été condamnés à de la prison avec sursis pour avoir dépouillé des corps. L’un d’eux avait ainsi été arrêté avec 11 dents en or sur lui.