"Il a pété les plombs": un non-voyant et son chien-guide agressés violemment par un chauffeur Uber

EN VIDEO - Un chauffeur Uber a refusé l'accès à son véhicule à Anthony, un non-voyant accompagné de son chien-guide. Il a même violemment agressé cet homme devant sa fille de 4 ans. Anthony a porté plainte pour "violences sur personne vulnérable". Il témoigne ce lundi pour "RMC s'engage pour vous".

Anthony a 33 ans, il est aveugle et ne sort jamais sans son chien-guide, Népia, un croisé Golden Retriever. Lundi dernier, Anthony commande un VTC sur la plateforme Uber à Paris. À son arrivée, le chauffeur refuse de le laisser monter. Et comme ce n’est pas la première fois que ça lui arrive, il a pris l’habitude de filmer ses sorties.

“Monsieur, je suis avec ma petite fille de 4 ans que je dois emmener à l’école. Je suis non-voyant. C’est un chien-guide, vous êtes obligé de me prendre”, indique-t-il au chauffeur qui lui répond. “Non, je suis désolé. Sur l’application, je peux faire le choix de ne pas vous prendre”, affirme-t-il.

Ce qu’il dit est évidemment faux. La loi garantit l’accès aux chien-guides d’aveugles dans tous les transports, sous peine d’une amende allant jusqu’à 450 euros. Après quelques minutes d’explications avec le chauffeur, Anthony pense que la situation est réglée et qu’il va enfin pouvoir embarquer.

“Népia rentre d'elle-même dans la voiture comme elle a l’habitude de le faire pour aller se positionner au niveau du sol. Et là, c’est le moment où il pète complètement les plombs, me saute dessus, me frappe au niveau des côtes. Il ouvre la porte côté conducteur à l’arrière et là, il s’en prend au chien. Et j’ai ma fille de 4 ans qui est de l’autre côté et qui regarde”, raconte-t-il.