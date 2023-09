Les Restos du coeur en difficulté: l'État promet 15 millions d'euros d'aides supplémentaires

La ministre des Solidarités a annoncé une aide supplémentaire de 15 millions d'euros au Restos du coeur.

Répondant à l'appel des Restos du coeur, contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires de leurs distributions alimentaires en raison de difficultés financières, la ministre des Solidarités Aurore Bergé leur a promis dimanche une aide supplémentaire de 15 millions d'euros.

Par ailleurs, une enveloppe de 6 millions d'euros sera distribuée à des associations venant en aide aux tout petits (via la distribution de couches, lait infantile, petits pots, etc...), a annoncé sur TF1 la ministre qui a elle aussi lancé un "appel solennel aux grandes entreprises" pour qu'elles se mobilisent "pour l'aide au plus fragiles".

"C'est un véritable crève-coeur"

En raison de difficultés financières, les Restos du Coeur vont être contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires et lancent un appel à l'aide auquel ont répondu dès dimanche soir des entreprises et le gouvernement, qui leur a promis un soutien immédiat.

"Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment solides pour absorber le flux de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. Si rien n'est fait, on pourrait devoir fermer d'ici trois ans", a expliqué à l'AFP Patrice Douret, président de la célèbre association caritative créée en 1985 par Coluche.

Les Restos du Coeur, qui assurent 35% de l'aide alimentaire en France, se retrouvent dans le rouge en raison de la "hausse très importante" du nombre de personnes qui demandent de l'aide et d'une "augmentation de ses coûts de fonctionnement", due à l'inflation, a expliqué Patrice Douret dimanche, au journal de 13H00 de TF1. Face à cette situation "extrêmement complexe", l'association a décidé de réduire le nombre de bénéficiaires.

"C'est un véritable crève-coeur, mais nous allons devoir massivement dire non à des personnes que nous aurions pu accueillir avant l'inflation et nous allons devoir réduire la quantité de ce que nous donnerons aux personnes qui rentreront dans nos critères", a détaillé Patrice Douret auprès de l'AFP.

Il estime qu'environ 150 000 personnes devront être éconduites. La ministre des Solidarités, Aurore Bergé, s'est invitée au journal du soir de TF1 pour y répondre. "Il est hors de question d'imaginer même que les Restos puissent fermer la porte ou que les bénévoles doivent renoncer à aider ceux qui se présentent", a-t-elle assuré.

Elle a ainsi promis que, "dans les prochains jours, 15 millions d'euros" seraient "mis sur la table de manière spécifique" pour aider les Restos du coeur à "passer cette période". Elle a en outre annoncé que 6 millions d'euros seraient par ailleurs dédiés à des associations venant en aide aux tout petits.

Les grandes entreprises se mobilisent

"On a déjà plus que doublé l'aide alimentaire ces trois dernières années", a rappelé la ministre, lançant un "appel solennel aux grandes entreprises" pour qu'elles aussi se mobilisent. "Je vais les recevoir dans les tout prochains jours avec les présidents des grandes associations", a-t-elle ajouté.

Le Groupement Les Mousquetaires a d'ores et déjà annoncé, en concertation avec les Restos du Coeur, la mise en place, "avant la fin de l'année, des opérations de collecte spécifiquement dédiées à l'association via ses enseignes Intermarché et Netto". Le concurrent Carrefour "va répondre à l'appel", a aussi annoncé son PDG Alexandre Bompard, expliquant pouvoir envisager une aide de façon financière et par des dons et collectes.