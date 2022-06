Maltraitances dans des crèches: Olivia Grégoire reconnaît un "problème" de formation et de contrôle

La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a réagi ce mercredi sur RMC-BFMTV à la mort d'un bébé dans une crèche et aux plaintes déposées contre plusieurs établissements de la petite enfance. Elle a appelé à plus de formation, d'investissements et de contrôle.

Une semaine après la mort d'un bébé de 11 mois dans une crèche, la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire a appelé sur RMC ce mercredi à une meilleure formation des accompagnants dans les établissements d'accueil de la petite enfance et à plus de contrôles.

Pour la porte-parole du gouvernement, "il y a un sujet de formation et de compétence" dans les crèches, comme dans les Ehpad, où de nombreuses maltraitances ont été signalées ces derniers mois.

"Il y a un sujet sur les plus âgés et les plus jeunes, on doit investir beaucoup plus, former beaucoup plus. [...] Des Ehpad aux crèches, on a un problème en amont de formation, et en aval de contrôle, il va falloir qu'on s'y attèle" a-t-elle insisté.