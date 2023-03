"On a été victimes de notre succès": le Salon de l'Agriculture fermé prématurément samedi

EXCLU RMC - Le patron du Salon international de l'Agriculture, Jean-Luc Poulain, invité, ce dimanche, de la Matinale Week-End de RMC, a démenti tout problème d'organisation après la fermeture anticipée des accès, samedi après-midi.

Fermeture des accès. Plus personne ne peut entrer. C'est la décision lourde qui a été prise ce samedi, à 16h30, au Salon de l'Agriculture en raison de l'affluence, alors que la fermeture était initialement prévue pour 19h pour le grand public. Sur RMC, le président du Salon de l'Agriculture, Jean-Luc Poulain, a réagi en exclusivité à ce choix. Il explique ainsi que "la sécurité des personnes n'était plus assurée dans les allées s'il y avait eu un mouvement de foule."

Sur place, les visiteurs pouvaient difficilement passer dans des allées noires de monde. Mais le président du salon s'en défend "Il n'y a eu absolument pas de défaut d'organisation.":

"On a été victime de notre succès. Peut-être qu'il faudra dire aux gens qu'ils devront prendre leurs billets avant et limiter le nombre de place."

La seule problématique pointée par l'agriculteur est la non-datation des billets: "On ne vend pas sur une journée, le billet n'est pas daté. On peut rentrer le mercredi comme le samedi: peut-être faudra-t-il dater les billets" concède-t-il.

Selon lui, le Salon de l'Agriculture a reçu près de 100.000 personnes, ce samedi. Pas de quoi, forcément, battre le record d'affluence sur la totalité du salon de 700.000 visiteurs. "Ça m'étonnerait car il n'y a pas eu que des journées à 100.000 personnes."

"Tout dépendra de la journée de ce dimanche: si on est à une journée à 50.000 visiteurs, on en sera loin. Si on est sur une journée avec près de 100.000 visiteurs, on s'en approchera peut-être", explique-t-il.