Paris: des automobilistes contre la transformation du périph, "c’est déjà compliqué à quatre voies"

Le périphérique parisien bientôt réduit en nombre de voies? C'est le projet qu'a présenté Anne Hidalgo ce mercredi. Et cela fait craindre aux automobilistes encore plus de bouchons.

Une transformation pour le périphérique parisien? La maire de la ville, Anne Hidalgo, a présenté ce mercredi son projet pour le célèbre boulevard qui fait le tour de la capitale et assure vouloir créer la “nouvelle ceinture verte” de Paris.

Le projet implique à horizon 2030 un passage à deux fois trois voies, contre quatre aujourd'hui, avec une file réservée au covoiturage, aux bus et aux taxis. Il est également prévu de verdir ses abords avec notamment la plantation de 70.000 arbres.

L'objectif de ce projet est aussi de pousser les automobilistes à préférer le covoiturage plutôt que la voiture individuelle. Mais cela risque de ne pas ravir tous les automobilistes. Stéphane, auditeur de RMC et habitant à Evry, prend le périphérique quotidiennement pour aller travailler.

Ali, qui vit à Melun mais travaille dans Paris, se montre lui aussi très dubitatif quant à ce nouveau projet. "Je prends le périphérique tous les jours. A quatre voies, c’est déjà compliqué, donc à deux voies, je ne vois pas”, indique-t-il. L’autre objectif de la mairie de Paris, c’est de réduire la pollution, qu'elle soit sonore ou atmosphérique. "500.000 personnes vivent autour et sont exposées à des pollutions sonores et atmosphériques très importantes", a expliqué Anne Hidalgo mercredi.

Mais pour Olivier, transporteur routier, réduire le nombre de voies n’est absolument pas la solution.

“Il faut développer les périphériques, les routes, parce que le réseau notamment à Paris est trop saturé. Il faut désengorger et réduire la pollution. Si on réduit les routes, on ne fait qu’accentuer la pollution”, estime-t-il.

Des avis que ne partagent absolument pas Karim, conducteur de bus. Il assure la ligne 151 qui va d’Arpajon à Porte d’Orléans. Pour lui, il faut effectivement qu’une voie soit réservée aux transports en commun.

“Pour moi, c’est indispensable. Je prends le périph tous les jours et tout est complètement bouché. Et quand on roule, on voit que 99,9% des voitures, c’est des personnes seules à l’intérieur. Il faut une voie pour les bus sur l’autoroute et même sur le périphérique, et qui soit séparée des autres”, juge-t-il.