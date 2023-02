Fin de vie: la convention citoyenne dit être ouverte à l'accès au suicide assisté et à l'euthanasie

Dans son vote final, la convention citoyenne sur la fin de vie a dit oui au principe d'ouvrir l'accès au suicide assisté et à l'euthanasie. Des propositions en ce sens seront fait au gouvernement, pour le politique puisse légiférer. RMC a pu assister à un atelier de discussion de ses membres et au vote final.

Faut-il changer la loi sur la fin de vie, et comment? C'est la question à laquelle 184 Français tirés au sort, réunis depuis bientôt trois mois, en "convention citoyenne" répondent. Ils achèvent leurs débats, ce dimanche, sur la nécessité de légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté.

Dans l'ultime vote, organisé au Conseil économique social et environnemental (CESE), les tirés au sort ont notamment dit oui au principe d'ouvrir l'accès au suicide assisté (121 pour et 33 non) et à l'euthanasie (109 pour et 50 non). En revanche, à la question "l’euthanasie doit-elle être ouverte seulement aux personnes capables d’exprimer une volonté libre et éclairée?", la réponse de la convention est beaucoup plus divisée avec 59 oui, 57 non et 45 abstentions.

Ces votes arrêtent les grandes orientations qui seront précisées et rédigées à la prochaine session en mars, pour répondre à la question posée par la Première Ministre, Elisabeth Borne: "le cadre d’accompagnement de la fin de vie répond-il aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements doivent-ils être introduits ?".

Des ateliers pour discuter

Parmi les autres questions posées par cette convention: est-ce que l'euthanasie peut se faire à domicile? Un médecin, et personne d'autre, doit-il réaliser l'acte? Qui a le dernier mot, le patient ou la personne de confiance qu'il a désignée?

"Certains sont d'accord pour incorporer la famille par exemple. D'autres non. C'est un sujet qui nous touche tous", raconte un participant.

Plusieurs groupes de travail ont été constitués. Dans celui auquel RMC a assisté, ce samedi, ils sont 20. Six grandes feuilles sont scotchées au mur, mettent à plat ce que pourrait être les conditions d'un suicide assisté ou d'une euthanasie en France.

"Certains ont une opinion qui est restée la même. D'autres ont évolué. Là on est dans une période de confrontation" explique un autre participant.

Parmi les 184 citoyens qui constituent la convention, certains sont bien décidés à faire évoluer la loi. D'autres non. "Être l'accompagnateur d'une aide active à mourir, ça m'est difficile" explique une soignante qui dit n'être "pas sûre qu'il faille un consensus: l'important est d'apport des idées." Son voisin constate l'utilité de cette convention: "On a tendance à discuter dans les mêmes cercles avec des personnes qui pensent comme nous ou dont on connaît les idées. Là, ça force l'échange, le dialogue."

Des points encore en suspens

Les prochains week-ends, ils traiteront les points encore en suspens, notamment la question de la conscience.

"Il y a encore beaucoup de travail à faire sur la question des conditions et modalités. La question des types de maladie, les tiers de confiance, la directive anticipée", explique Claire Thoury, présidente du comité de gouvernance et membre du Cese.

Les citoyens rendront leurs travaux le 18 mars. À charge au politique de légiférer avec ces propositions.