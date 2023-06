"Il banalise des situations qui encouragent à boire": Emmanuel Macron critiqué pour son "cul-sec"

Le président de la République Emmanuel Macron a bu une bière "cul-sec" dans le vestiaire des joueurs du Stade Toulousain, qui a remporté samedi le championnat de de France au Stade de France. Un geste qui donne le mauvais exemple selon certains.

Un cul-sec de Corona devenu viral. Samedi soir, après la victoire de Toulouse en finale du Top 14, le président de la République, Emmanuel Macron, a rejoint les rugbymen victorieux dans leur vestiaire pour les féliciter. Le chef de l'Etat s'est vu proposer une bière, qu'il a bue "cul-sec", d'une traite, devant les caméras et devant les joueurs -qui l'incitaient à la descendre au plus vite.

La séquence a tout aussi rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Mais le docteur Bernard Basset, président de l'association Addictions France, n'est pas convaincu par la scène et l'exemple donné par le président. Il se désole de ces images qui ruinent tout son travail de prévention envers la consommation d'alcool.

"Le président de la République a une valeur d'exemple en matière de comportements de santé", estime Bernard Basset qui trouve que le contexte de cette vidéo est typique de situations dangereuses.

"Une situation d'émulation virile"

"En l'occurence, il associe le sport, la fête et la consommation d'alcool dans une situation d'émulation virile où on boit tous un peu beaucoup. Il banalise des situations qui encouragent à boire, et, pour nous, c'est totalement négatif", juge-t-il.

Bernard Basset va jusqu'à estimer qu'il n'est "pas surpris" car le président de la République aurait, selon lui, "l'habitude de faire une promotion insidueuse de l'alcool".

D'autres n'ont pas apprécié ce geste, non pas pour des raisons de santé publique, mais trouvant la scène trop "macho". C'est le cas de la députe écologiste de Paris Sandrine Rousseau qui a relayé la séquence sur les réseaux sociaux en estimant que ce "cul-sec" représentait la "masculinité toxique dans le leadership politique".