Sandrine Rousseau s'interpose lors d'une bagarre: voitures contre vélos en ville, à qui la faute?

La députée écologiste Sandrine Rousseau a été filmée dimanche matin s'interposant lors d'une bagarre entre un cycliste et un chauffeur de taxi à Paris. Une scène qui relance le débat sur la difficile cohabitation entre vélos et voitures dans les grandes villes.

C'est une scène peu habituelle. Dimanche matin, la députée écologiste de Paris Sandrine Rousseau a été filmée s'interposant lors d'une bagarre entre un cycliste et un chauffeur de taxi dans le 13e arrondissement de la capitale.

Sur des images captées par Altis, un créateur de contenu qui "vulgarise la mobilité dans l'environnement urbain et le vélo", on peut d'abord voir un début d'altercation au niveau d'un passage piéton rue de Tolbiac entre un chauffeur de taxi et un cycliste.

Ce dernier reproche à l'automobiliste de l'avoir percuté au niveau de la roue arrière de son vélo: "Priorité piéton ducon", peut-on l'entendre asséner à l'adresse du chauffeur de taxi, alors qu'ils sont arrêtés devant un passage piéton. "Tu t’arrêtes comme ça devant moi, mets-toi sur le côté", lui répond alors le chauffeur de taxi. "C'est un passage piéton, tu fermes ta gueule", renchérit le cycliste.

Quelques mètres plus loin, alors qu'ils roulent côte à côte, le chauffeur de taxi et le cycliste échangent des coups avant de s'arrêter. Tous deux descendent de leurs véhicules respectifs et continuent d'échanger quelques coups avant que la députée de Paris Sandrine Rousseau n'intervienne en compagnie d'autres cyclistes pour séparer les protagonistes.

"J’allais faire mes courses au marché dans le 13e arrondissement quand j’ai commencé à voir une altercation sur la route. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé au départ, je n’ai pas vu. J’ai fait ce que j’avais à faire, comme tout citoyen ou citoyenne", explique au Parisien Sandrine Rousseau.

"Une véritable piste cyclable permettrait d'apaiser l'usage de la route"

La scène a été filmée lors d'une "convergence", un rassemblement de cyclistes dans les rues d'une ville pour alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de réaliser des aménagements pour la sécurité. "Cet extrait est une partie du direct que je faisais à l'occasion", raconte Altis dans "Les Grandes Gueules" ce mardi sur RMC et RMC Story. "J'évoque le vélo comme mode de transport dans les milieux urbains et les solutions à adapter. Je veux faire de la pédagogie pour les usagers et je cherche l'apaisement plus que les clivages entre usager", explique-t-il.

Cette vidéo relance le débat sur la cohabitation entre cyclistes et automobilistes dans les villes. De son côté, Altis estime que cette cohabitation entre cyclistes et autres usagers de la route est possible tant que ceux-ci sont séparés grâce à des pistes cyclables. Mais à certains endroits, comme rue de Tolbiac où a eu lieu l'incident, aucun aménagement ne permet une circulation apaisée, juge Altis.

C'est ce qu'assure également Sandrine Rousseau: "Rue de Tolbiac comme ailleurs, une véritable piste cyclable permettrait d'apaiser l'usage de la route et de sécuriser la pratique du vélo et du taxi", a assuré l'élue sur Twitter après l'incident de dimanche matin.

"J'ai tout autant peur des vélos et des trottinettes que des voitures"

"Au niveau de l'accidentologie, ce sont des véhicules motorisés à 99% qui vont accidenter les piétons. C'est la même chose au niveau des trottoirs. Il y a une différence entre la perception et la réalité", estime Altis.

Mais l'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari estime que le sentiment d'insécurité est à prendre en compte, alors que de nombreux cyclistes multiplient les comportements dangereux, respectant ou non les feux rouges notamment.

"Les accidents ne sont pas la bonne métrique sur ce sujet. Le sujet, c'est celui des flux et de la perception de l'insécurité. Quand des jeunes familles ne peuvent plus traverser parce qu'à droite et à gauche, des voitures, des vélos et des trottinettes arrivent, cela crée un conflit majeur et de l'anxiété dans la ville", estime-t-il sur le plateau des "Grandes Gueules". "J'ai des jeunes enfants, j'ai tout autant peur des vélos et des trottinettes qui arrivent dans tous les sens, que des voitures en ville", ajoute Jean-Baptiste Djebbari.

A Paris, en 2022, 1.026 cyclistes ont été blessés dans des accidents de la route, pour un mort.