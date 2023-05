"Il faut éduquer les enfants à réduire leur consommation": faut-il manger moins de viande?

La Cour des comptes recommande de réduire la taille du cheptel bovin français afin de lutter contre le réchauffement climatique. De quoi séduire les écologistes, qui appellent régulièrement à manger moins de viande. Pourtant, les Français font déjà l'effort et respectent en majorité les recommandations sanitaires liées à la consommation de viande rouge notamment.

Pour lutter contre le réchauffement climatique, la Cour des comptes recommande de réduire la taille du cheptel français. Selon les sages de la rue Cambon, les vaches, qui par leurs rejets de méthane sont responsables de près de 12% des émissions de gaz à effet de serre en France, sont trop nombreuses. La Cour des comptes recommande donc de réduire de 17 à 15 millions le nombre de vaches réparties sur l'ensemble du territoire en 2035, puis 13,5 millions en 2050.

Une baisse qui n'entamerait pas la souveraineté de la France en matière de viande rouge, à condition que les consommateurs suivent les recommandations des autorités de santé en termes de consommation, ne pas manger plus de 500 grammes de viande rouge chaque semaine. Un seuil dépassé par 28% des adultes.

"Il ne s'agit pas d'arrêter de manger de la viande mais il faut en manger moins en privilégiant les petits exploitants, au détriment des fermes usines", soutient ce mercredi dans "Estelle Midi", sur RMC et RMC Story, Lumir Laparay, militante écologiste.

"On peut manger de tout mais on ne doit pas manger de tout"

Car c'est bien la consommation de viande des Français qui est dans le viseur. Pour Laurile, traiteur en cuisine végétale, il faut peut-être encourager les plus jeunes à diminuer leur consommation de viande "voire même l'arrêter". "On est omnivore, on peut manger de tout mais on ne doit pas manger de tout", défend sur le plateau d'"Estelle Midi" celle qui ne mange plus de viande depuis 13 ans. "Il faut éduquer les enfants à réduire leur consommation de viande, à apprendre à manger équilibré avec des repas sans viande", ajoute Laurile.

Mais sans surprise, la filière bovine est très inquiète. "Le mangez moins, c'est déjà fait", assure Jean-François Guihard, président de la Confédération française de la boucherie-charcuterie. "En moyenne, les Français mangent chaque semaine 300 grammes de viande cuite hors volaille, en-dessous du seuil maximal de 500g", ajoute-t-il.

Premier producteur européen de viande bovine

"Il faut défendre notre élevage. Il faut manger équilibré en mangeant de la viande de qualité produite en France. Mais si on continue à taper sur nos élevages et nos éleveurs comme le fait la Cour des comptes, on va se retrouver sans viande un beau matin, avec seulement de la viande importée", alerte Jean-François Guihard.

Avec ses 17 millions de vaches, la France est aujourd'hui le premier producteur européen de viande bovine et deuxième troupeau laitier derrière l'Allemagne.