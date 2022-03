"Le Covid revient": le Pr Rémi Salomon alerte sur la hausse des cas en France

Après une accalmie ces dernières semaines, le Professeur Rémi Salomon alerte ce lundi dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story sur la hausse des cas de Covid en France.

C’est déjà reparti. Après une forte baisse du nombre de cas de Covid en France de fin janvier à début mars, les contaminations sont reparties à la hausse. Le taux d’incidence a par exemple augmenté de 36% sur sept jours (au 17 mars). "Le Covid revient", alerte le Professeur Rémi Salomon, pédiatre à l’hôpital Necker à Paris et président de la Commission médicale d'établissement de l'APHP, dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story.

"On a une nouveau variant, une nouvelle forme de l’Omicron, qui est encore plus contagieux, explique-t-il. Omicron était déjà plus contagieux que Delta. A chaque fois, on a un variant encore plus contagieux. Quand je discute avec des virologues, ils sont surpris de voir à quel point ce virus est capable encore d’avoir des formes aussi contagieuses que cela. Ça repart. Les courbes de contamination repartent à la hausse un peu partout en Europe et dans d’autres pays du monde."

L’importance du rappel vaccinal

Mais le taux de vaccination en France rassure le Pr Rémi Salomon. "La bonne nouvelle, c’est qu’en France, on est bien vacciné. Donc il y a finalement assez peu de formes graves, souligne-t-il. Dans un pays comme la France où le taux de vaccination est bon, ce n’est pas si grave. Les formes graves sont beaucoup moins fréquentes qu’avec les variants précédents. Le bémol, c’est qu’il y a quand même 20% des plus de 80 ans qui n’ont pas reçu la troisième dose, le rappel. Ils sont plus à risques. Si on n’a fait que les deux injections l’année dernière, on a quand même un risque de faire une forme sévère avec ce variant aussi."

Cette dose de rappel est essentielle pour le Pr Rémi Salomon. "Il y en a qui sont très en retard, regrette-t-il. Il y a encore pas mal de gens qui pourraient faire une forme sévère. Les taux d’hospitalisation ne baissent plus. Ils commencent même à remonter dans certaines régions. En Bretagne, ça remonte vraiment. Il y a un risque d’avoir une nouvelle vague à l’hôpital. Elle sera probablement moins importante que les précédentes, mais vu l’état de l’hôpital, c’est quand même très ennuyeux."