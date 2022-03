Covid-19: l'épidémie repart de plus belle dans l'indifférence générale

Les indicateurs sanitaires repartent à la hausse alors que la France vient de lever une majorité des restrictions pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Dans une note rendue publique mardi, le Conseil scientifique s'inquiète de la circulation du Covid-19 toujours élevée alors que l'épidémie connaît un fort rebond. "L’épidémie n’est pas terminée", alerte le Conseil qui dénonce un climat d'indifférence autour du Covid-19, alors qu'on recensait 70.000 cas par jour en moyenne sur la semaine écoulée, un chiffre en hausse de 27%.

Pour le Conseil scientifique, la guerre en Ukraine a accaparé toute l'attention des pays européens dont la France entraînant cette indifférence. Et dans la population, le variant Omicron est toujours perçu comme moins sévère que ses prédécesseurs. Pourtant, environ 18.000 décès liés au Covid-19 ont eu lieu en France ces trois derniers mois.

Vers la généralisation d'une quatrième dose?

Et depuis quelques jours, on assiste à un rebond épidémique aux raisons multiples, comme le relâchement des mesures de protection, l'impact du sous-variant d'Omicron, la baisse de l'immunité, le climat hivernal et les rentrées scolaires successives, alors que la France vient de lever une grande majorité des restrictions sanitaires.

Pour faire face, le Conseil scientifique appelle à une troisième dose de rappel pour les 5 millions de personnes qui ne l’ont pas encore reçue, puis à l'élargissement de la quatrième dose aux plus de 65 ans, pour l'instant réservée pour les plus de 80 ans et les immunodéprimés.

