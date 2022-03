Masque: "Il faut continuer à le porter", plaide l'urgentiste Mathias Wargon

La fin de l'obligation du port du masque est approuvée par une majorité de Français, mais ils sont nombreux à continuer à le porter. "Important" pour le médecin urgentiste Mathias Wargon, alors que les cas remontent.

Le masque n'est plus obligatoire depuis le 14 mars, mais les Français sont nombreux à le porter: selon un sondage Yougov, 68% continuent à le porter au travail, dont 36% tout le temps, parmi les seuls actifs en poste. 75% disent continuer à le porter dans les magasins.

Pour Mathias Wargon, médecin urgentiste et chef des urgences et du SMUR de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis, "on a besoin de continuer à porter le masque".

"Le masque c’est important. Si vous avez le nez qui coule, vous mettez un masque, si vous avez la diarrhée, vous mettez un masque. Quelle que soit votre pathologie, vous mettez un masque et vous vous lavez les mains. Se laver les mains quand on sort des toilettes, c’est de l’hygiène. Mettre un masque, ne pas postillonner sur les gens quand on a un microbe, c’est important. Il faut aussi continuer à se vacciner", a-t-il développé ce mercredi dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story.

"L’épidémie remonte, il faut s’en inquiéter. Les prédictions de l’institut Pasteur montrent que ça devrait remonter à l’hôpital aussi", a-t-il aussi expliqué.

Le nombre d'hospitalisations ne baisse plus

Le nombre moyen de cas positifs au Covid-19 continue d'augmenter tandis que les hospitalisations ne baissent plus, selon les chiffres publiés mardi par les autorités sanitaires.

Le nombre de nouveaux cas recensés mardi est de 180.777, contre 116.618 sept jours auparavant, selon Santé publique France.

La moyenne sur sept jours, qui lisse les à-coups journaliers, s'élève à 98.928 cas, contre 69.249 cas en moyenne mardi dernier et 54.609 le précédent.