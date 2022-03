Covid: faut-il déjà remettre le masque en intérieur ?

Dans "Estelle Midi" ce mardi sur RMC et RMC Story, le Dr Robert Sebbag et le Dr Michaël Rochoy ont donné leur avis sur un éventuel retour du port du masque en intérieur face à la remontée des cas de Covid.

C’était il y a seulement une petite semaine. Le 14 mars, le gouvernement a levé l’obligation du port du masque en intérieur. Mais ces derniers jours, le Covid revient nettement, avec 36% d’augmentation des cas quotidiens sur les sept derniers jours (au 18 mars). Alors, faut-il imposer à nouveau le masque dans les lieux clos ? Pour le Dr Robert Sebbag, infectiologue à Paris, "il faut bien sûr se poser la question" et "être vigilant" mais "laisser le libre arbitre".

"Il y a ce sous-variant BA.2 qui est 30% plus contagieux qu’Omicron, explique-t-il ce mardi dans ‘Estelle Midi’ sur RMC et RMC Story. Il n’est pas plus virulent mais on a remarqué qu’il n’y avait pas de protection croisée entre les gens qui avaient eu Omicron et ce nouveau variant. On peut avoir beaucoup de nouvelles contaminations. Ce qui est rassurant aujourd’hui, mais il faut toujours être prudent, c’est qu’on sait à qu’à partir du moment où les gens sont contaminés, s’ils font des formes graves, il faut 15 jours à trois semaines. Il faut regarder si dans les semaines qui viennent, on a une augmentation."

"Le retrait du masque est plus anxiogène que le port du masque"

Et pour le Dr Robert Sebbag, "en période électorale, ce sera très difficile de revenir en arrière". "Le port du masque dans les transports en commun, c’est maintenu, rappelle-t-il. Les salles de spectacle en milieu clos, non ventilées, il y a une recommandation. Il faut laisser le libre arbitre, le bon sens. Il y a des gens qui gardent le masque dans les magasins. Dans les écoles, il fallait enlever le masque, c’est très bien. Il y avait des troubles psychologiques chez les enfants. Il faut rester vigilant. Et se poser la question de la 4e dose chez les personnes âgées et les personnes avec comorbidités."

Mais pour le Dr Michaël Rochoy, généraliste à Outreau, il faut "garder le masque". "On voit bien que les contaminations augmentent. C’est partiellement lié au retrait du masque. Les gens vont aller à l’hôpital, il y a un décalage naturel. Vous savez combien il y a de décès du Covid par jour ? 110. On banalise ?, interroge-t-il. Si on ne met pas le masque, il va y avoir plus de cas, plus d’hospitalisations. On va repasser sur des plans blancs, des déprogrammations, des décès, des deuils… Tout ça, c’est anxiogène. A mon sens, le retrait du masque est plus anxiogène que le port du masque."